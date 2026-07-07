Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. Il 22enne è accusato del tentato omicidio di un 55enne, colpito con oltre 20 coltellate la mattina di sabato 4 luglio davanti a un bar in zona san Siro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato 4 luglio in via Capecelatro a Milano, in zona San Siro. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. Per gli inquirenti, l’ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Fonti investigative e giudiziarie vicine all'indagine, infatti, fanno sapere che l'immagine utilizzata da Saidilly come sfondo del cellulare, un guerrigliero islamico con una kefiah, è decontestualizzata e non lascia pensare ad alcun tipo di coinvolgimento del giovane in movimenti terroristici islamici.

I precedenti Intanto gli investigatori stanno indagando sul passato del giovane, nato a Conegliano Veneto da genitori originari del Gambia. Dalle indagini è emerso che il 22enne, che era rientrato in Italia dopo aver vissuto per un lungo periodo nel Regno Unito, era stato già in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina a Leeds, in Inghilterra. Si sta accertando per quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna, se si sia trattato di una condanna definitiva o meno e i motivi per cui sia tornato nella cittadina dove è nato. Vedi anche Milano, il video dell'accoltellamento in strada a San Siro