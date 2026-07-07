Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. Il 22enne è accusato del tentato omicidio di un 55enne, colpito con oltre 20 coltellate la mattina di sabato 4 luglio davanti a un bar in zona san Siro
Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato 4 luglio in via Capecelatro a Milano, in zona San Siro. Lo ha deciso il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. Per gli inquirenti, l’ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Fonti investigative e giudiziarie vicine all'indagine, infatti, fanno sapere che l'immagine utilizzata da Saidilly come sfondo del cellulare, un guerrigliero islamico con una kefiah, è decontestualizzata e non lascia pensare ad alcun tipo di coinvolgimento del giovane in movimenti terroristici islamici.
I precedenti
Intanto gli investigatori stanno indagando sul passato del giovane, nato a Conegliano Veneto da genitori originari del Gambia. Dalle indagini è emerso che il 22enne, che era rientrato in Italia dopo aver vissuto per un lungo periodo nel Regno Unito, era stato già in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina a Leeds, in Inghilterra. Si sta accertando per quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna, se si sia trattato di una condanna definitiva o meno e i motivi per cui sia tornato nella cittadina dove è nato.
Vedi anche
Milano, il video dell'accoltellamento in strada a San Siro
Difensore: “Non ricorda l’aggressione”
Ieri, davanti al gip Iannelli, Lamin Saidilly è rimasto in silenzio. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre gli inquirenti mettevano a fuoco i primi tasselli del suo passato. Secondo quanto riferito dal difensore, il 22enne non ha memoria dell'aggressione ma ricorda solo di essersi ritrovato sull'auto della polizia. Saidilly non ricorda neanche di aver pronunciato la frase "mi sono divertito, appena esco lo rifaccio" davanti alla polizia mentre veniva ammanettato.
Leggi anche
Accoltellamento Milano, il legale dell'aggressore: "Non ricorda nulla"
Milano, 55enne accoltellato davanti a un bar in zona San Siro. LE FOTO
Un uomo di 55 anni è stato aggredito e accoltellato fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Per l’aggressione è stato arrestato un 22enne con l’ipotesi di tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Ecco le immagini dal luogo dell’aggressione