Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina ha accoltellato una ventina di volte un passante fuori da un bar in via Capecelatro a Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Il legale, Simona Brambilla, lo descrive come "molto scosso" e riferisce che "non ricorda nulla", nemmeno la frase "mi sono divertito, appena esco lo rifaccio" pronunciata davanti agli agenti al momento del fermo. La vittima, Gerardo P., 55 anni, è fuori pericolo di vita ascolta articolo

Lamin Saidilly, il ventiduenne arrestato per il tentato omicidio del passante accoltellato sabato mattina davanti a un bar della periferia sud-ovest di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida davanti al gip Luigi Iannelli. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere; la decisione del giudice è attesa in giornata. Il legale del giovane, l'avvocata Simona Brambilla, ha parlato all'uscita da San Vittore descrivendo il proprio assistito come "molto scosso" e "smarrito e confuso".

"Non ricorda nulla" Secondo quanto riferito dal difensore, Saidilly non conserva memoria dell'aggressione: il ricordo si interromperebbe fino al momento in cui si è ritrovato sull'auto della polizia. Lo stesso vuoto riguarderebbe la frase pronunciata di fronte agli agenti mentre veniva ammanettato ("mi sono divertito, appena esco lo rifaccio") attribuita al ventiduenne e diventata uno degli elementi centrali della richiesta di custodia. Il giovane non ha chiesto una attenuazione della misura né gli arresti domiciliari, "anche per non mettere in difficoltà il padre", ha spiegato l'avvocata. Leggi anche Accoltellato a Milano, aggressore a polizia: "Appena esco lo rifaccio"

L'aggressione in via Capecelatro I fatti risalgono a sabato mattina, poco prima delle 7:30. Saidilly, con il volto coperto da un passamontagna e un coltello a doppio filo di 21 centimetri in tasca, sarebbe uscito di casa deciso a colpire il primo passante alla sua portata. Davanti al bar "La Giada", in via Alfonso Capecelatro, ha incrociato Gerardo P., cinquantacinquenne noto come Gerry, mai visto prima. Senza rivolgergli la parola, lo ha aggredito alle spalle sferrando una ventina di fendenti a testa, collo, torace e addome. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento del padre settantottenne della vittima e di altri clienti del locale, che lo hanno immobilizzato fino all'arrivo della polizia. Tutta la scena è ripresa dalla telecamera di sorveglianza del bar.

Le indagini e il profilo dell'indagato L'accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Saidilly è nato a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, da genitori originari del Gambia; si è poi trasferito con la famiglia a Londra, dove ha vissuto circa dieci anni. Solo il padre è rientrato in Italia. Il ventiduenne sarebbe arrivato a Milano nei giorni precedenti l'aggressione: non è ancora chiaro dove abbia dormito né chi abbia frequentato. I test tossicologici hanno dato esito negativo per alcol e droga. Gli inquirenti della Questura hanno attivato i canali con le autorità britanniche per acquisire eventuali riscontri sanitari e sul suo passato. Il padre, sotto shock, esclude che il figlio soffra di disturbi mentali.