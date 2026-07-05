Milano, il video dell'accoltellamento in strada a San Siro

Le telecamere di videosorveglianza di via Capecelatro, a Milano, hanno ripreso gli attimi precedenti l'aggressione avvenuta sabato mattina nel quartiere San Siro, quando un ventiduenne italiano di origine ghanese ha accoltellato un uomo di 55 anni che stava facendo colazione con il padre anziano davanti a un bar. Nelle immagini si vede il giovane, con il volto seminascosto, camminare da solo lungo la strada impugnando un coltello con una lama affilata di sette centimetri, prima di avvicinarsi alla vittima e colpirla una ventina di volte a testa, collo, torace e addome. L'aggressore è stato bloccato dai clienti del locale e arrestato dalla polizia; la vittima non è in pericolo di vita.