La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l 'omicidio della moglie, avvenuto a inizio gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale e di occultamento e vilipendio di cadavere

La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l 'omicidio della moglie Federica Torzullo avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Lo rende noto il procuratore Alberto Liguori.

La confessione di Carlomagno e la ricostruzione degli inquirenti

La Procura sottolinea di avere proceduto, nel corso delle indagini, a più interrogatori dell'indagato. Carlomagno ha ammesso di avere ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori l'omicidio sarebbe stato invece premeditato. Alla base del delitto, vi sarebbe stata la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La Procura ritiene che Carlomagno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Gli accertamenti tecnici eseguiti, tra cui l'autopsia e le consulenze biologiche e forensi, collocano la morte della donna tra la serata dell'8 gennaio e le prime ore del 9 gennaio 2026. Il corpo è stato ritrovato il 18 gennaio ad Anguillara Sabazia, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito.