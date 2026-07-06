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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ultimo attacco di Trump a Meloni: il presidente Usa ha postato su Truth una foto della premier scrivendo "Serve un ordine restrittivo". Spazio anche alle minacce di Putin alla Polonia e agli alleati: "Aiutano Kiev a colpirci". In evidenza anche lo sport, con la vittoria di Charles Leclerc in Inghilterra e il nuovo record nel salto in lungo di Larissa Iapichino, che ha battuto il primato della madre Fiona May

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, il discorso-show di Trump per il 4 luglio: “Usa sotto attacco dei...

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Milano, 55enne accoltellato davanti a un bar in zona San Siro. LE FOTO

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Un uomo di 55 anni è stato aggredito e accoltellato fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro,...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa

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In apertura dei giornali, le parole di Leone XIV in occasione della Festa del 4 luglio americana:...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il recente attacco russo a Kiev:...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 luglio: la rassegna stampa

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Lo strappo dei lefebvriani protagonista sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina....

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