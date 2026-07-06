Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ultimo attacco di Trump a Meloni: il presidente Usa ha postato su Truth una foto della premier scrivendo "Serve un ordine restrittivo". Spazio anche alle minacce di Putin alla Polonia e agli alleati: "Aiutano Kiev a colpirci". In evidenza anche lo sport, con la vittoria di Charles Leclerc in Inghilterra e il nuovo record nel salto in lungo di Larissa Iapichino, che ha battuto il primato della madre Fiona May