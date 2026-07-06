Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ultimo attacco di Trump a Meloni: il presidente Usa ha postato su Truth una foto della premier scrivendo "Serve un ordine restrittivo". Spazio anche alle minacce di Putin alla Polonia e agli alleati: "Aiutano Kiev a colpirci". In evidenza anche lo sport, con la vittoria di Charles Leclerc in Inghilterra e il nuovo record nel salto in lungo di Larissa Iapichino, che ha battuto il primato della madre Fiona May
- In apertura la recente dichiarazione di Donald Trump su Giorgia Meloni sui social: "Serve un ordine restrittivo". Dopo lo scontro sulle foto, il presidente Usa "oltre ogni limite". Nel frattempo, "Putin minaccia la Polonia" e "domani il vertice Nato in Turchia". Spazio anche all'accoltellamento a Milano e le parole dell'aggressore dopo l'arresto: "Mi sono divertito". In prima pagina anche lo sport, con la vittoria di Leclerc in Formula 1 e il nuovo record di Larissa Iapichino che supera la madre Fiona May nel salto in lungo.
- In primo piano ancora il post di Trump su Meloni accompagnato dalla scritta "Serve un ordine restrittivo". Nel frattempo, il Cremlino accusa "Varsavia e gli alleati" di "aiutare Kiev a colpirci". Spazio anche alla Formula 1 con la vittoria di Leclerc, mentre "un guasto ferma la corsa di Kimi". In prima pagina anche il diesel che "torna oltre i 2 euro". Poi, la sanzione della Corte di Strasburgo all'Italia su un caso di violenza domestica a seguito delle "frasi sessiste" pronunciate dalla pm. Infine, il concerto di Ultimo a Tor Vergata a Roma.
- La Stampa apre con le ultime parole di Trump su Meloni in un post su Truth: "Ordine restrittivo alla premier". Intanto, Putin minaccia la Polonia: "Producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza". In evidenza anche la Formula 1, con la vittoria di Leclerc in Inghilterra. Spazio anche alla politica: "Schlein & Co. svegliatevi, il mondo è altrove". In prima pagina anche un focus sul Piemonte: "Gli anziani e la vergogna Rsa, 11 mila in attesa".
- In apertura la "minaccia di Mosca alla Polonia (e Nato) alla vigilia del vertice". Mentre sul fronte italiano Crosetto afferma: "Spese alla difesa non alternative alla sanità". Spazio anche ai 250 anni dell'Indipendence Day negli Usa, con Trump che afferma: "Siamo più ricchi e forti di sempre". In evidenza anche il turismo estivo: "L'Italia è al top d'Europa nel 2026". In prima pagina anche il nuovo record di Larissa Iapichino nel salto in lungo: ha battuto il primato della madre Fiona May.
- In apertura la Formula 1 e il trionfo di Leclerc: "ReClerc". Una vittoria meritata e il riscatto del pilota dopo un periodo complicato. Spazio anche a Kimi Antonelli, fermato da un guasto. Spazio anche al Mondiale, con il clamoroso ko del Brasile e le polemiche legate alla squalifica congelata di Balogun. In prima pagina anche il tennis con Jannik Sinner, atteso dagli ottavi di finale di Wimbledon.
- Copertina celebrativa per Leclerc dopo la vittoria in Brasile: "King Charles". Il Corriere dello Sport parla di una "Ferrari spaziale", sottolineando il successo della Rossa davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton. Spazio anche a Kimi Antonelli, costretto al ritiro per un problema tecnico quando era in piena rimonta. In primo piano anche il Mondiale di calcio, con l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia di Erling Haaland.