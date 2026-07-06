Meteo, nuova ondata di caldo e temperature fino a 38°. Le previsioni

L'aumento delle temperature dei prossimi giorni sarà evidente soprattutto al Centro-Nord. Come ha dichiarato Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, “nelle pianure interne e nei grandi centri urbani i termometri saliranno facilmente oltre i 33-35°C, specie da mercoledì in poi”. Al Sud, invece, si assisterà a “una situazione leggermente diversa: qui il clima risulterà un po' più gradevole e mitigato da una moderata ventilazione, pur rimanendo pienamente estivo”.