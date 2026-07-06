Meteo, nuova ondata di caldo e temperature fino a 38°. Le previsioni

Introduzione
Dopo una fase di clima gradevole, torna nuovamente l'ondata di caldo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo aumento delle temperature, con possibili picchi fino a 38°C. Favorito dall'afflusso di masse d'aria roventi provenienti dal Nord Africa, il calore continuerà ad aumentare nel corso della settimana spingendo i valori termici ben oltre le medie stagionali. Le zone più colpite dall'afa saranno la Valle Padana, la Toscana, il Lazio, al Sicilia e la Sardegna. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Picchi fino a 38°C
Dopo la fase di clima gradevole dei giorni scorsi, l'alta pressione subtropicale torna a colpire lo Stivale. A contribuire all'accumulo di calore sono soprattutto il pieno sole e l'assenza di piogge. Nel corso di questa settimana l'ondata di calore continuerà ad aumentare, con temperature che raggiungeranno picchi di 37-38°C, in particolare in Valle Padana, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna.
Vedi anche:
Nuova ondata caldo sull’Italia. Allerta in Francia: 16 regioni in codice arancione
Aumentano anche le minime
L'ondata di calore non si farà sentire soltanto nelle ore diurne, ma anche durante le ore di buio i termometri potrebbero non scendere sotto la soglia dei 24-25°C, portando al fenomeno delle cosiddette "notti super tropicali", che saranno particolarmente intense nei grandi centri urbani.
Afa soprattutto al Centro-Nord
L'aumento delle temperature dei prossimi giorni sarà evidente soprattutto al Centro-Nord. Come ha dichiarato Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, “nelle pianure interne e nei grandi centri urbani i termometri saliranno facilmente oltre i 33-35°C, specie da mercoledì in poi”. Al Sud, invece, si assisterà a “una situazione leggermente diversa: qui il clima risulterà un po' più gradevole e mitigato da una moderata ventilazione, pur rimanendo pienamente estivo”.
Possibili cambiamenti nel weekend
Le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare il prossimo fine settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, da venerdì 10 luglio è prevista una possibile perturbazione che, soprattutto sulle regioni settentrionali, potrebbe portare a un temporaneo peggioramento del tempo e, di conseguenza, un lieve ridimensionamento delle temperature.
Cosa succede prossimamente
Come ha ribadito Brescia, “dopo il 15-16 luglio potremmo assistere a una graduale attenuazione di questa bolla di calore che, di fatto, insiste sul Paese da fine maggio”. Mentre “l'eventuale arrivo di correnti più fresche da nord” potrebbe portare “un po' di respiro e forti temporali sulle regioni settentrionali”. Al Sud invece potrebbe continuare a registrarsi “l'alta pressione”.
Le previsioni di oggi, 6 luglio
- Nord: Generali condizioni di bel tempo, con cielo poco nuvoloso al Nordovest e con più nubi al Nordest ma senza precipitazioni. Attesi temporali pomeridiani sui rilievi del Triveneto e zone vicine o locali fin sulla costa. Valori massimi attesi tra i 29-30°C a Venezia, Trieste e i 34-35°C a Torino e Milano
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sugli Appennini ci saranno temporali di calore in estensione alle zone vicine. Temperature massime compresi tra i 29°C a Campobasso e Ancona e i 34-35°C aRoma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Atmosfera stabile su gran parte delle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi si potrà vedere sereno o poco nuvoloso sugli Appennini. Possibili precipitazioni nel corso del pomeriggio. Valori massimi attesi tra i 28 e i 32 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domani 7 luglio
- Nord: Al mattino, più nubi su Alpi e Prealpi, mentre al Nordovest ampio soleggiamento. Nel pomeriggio possibile aumento delle nubi su gran parte delle regioni, ma senza piogge. Temperature massime attesi tra i 29-30°C a Genova e Trieste e i 35-36°C a Bologna, Milano e Torino.
- Centro e Sardegna: Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili precipitazioni pomeridiana sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Valori massimi delle temperature compresi tra i 29°C a Campobasso e 34-36°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia. Possibili annuvolamenti nel pomeriggio, soprattutto sulla Calabria, con eventuali rovesci anche forti. Temperature massime tra i 28 e i 31 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni dell'8 luglio
- Nord: Generali condizioni di tempo asciutto e stabile, con cielo più nuvoloso al Nordest. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi fino a 38 39 gradi sulle zone pianeggianti. Valori massimi attesi tra i 27°C a Genova e i 38°C a Torino, Milano e Bologna.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di stabilità, con cieli poco nuvolosi dappertutto. Caldo fino a 34-35°C su Toscana, Umbria e Lazio.
- Sud e Sicilia: Atmosfera stabile dappertutto. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Caldo non eccessivo, con valori massimi attesi tra i 30 e i 33 gradi su gran parte delle città.