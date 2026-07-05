Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, il discorso-show di Trump per il 4 luglio: “Usa sotto attacco dei comunisti”. Papa Leone a Lampedusa: “Migranti, crisi epocale, l’Europa agisca”. Milano, uomo colpito senza motivo al bar con 20 coltellate. Ultimo, concerto record a Roma con 250mila fan in delirio. Wimbledon, Berrettini e Sonego eliminati, avanza Cobolli. Oggi tocca a Sinner. Mondiali, passano ai quarti Francia e Marocco
- Il 4 luglio di Trump: “Noi sotto attacco dei comunisti”. Iran, folla ai funerali di 7 giorni per Khamenei. Il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti: “Una crisi epocale, l’Europa la affronti”. Milano, colpito senza motivo con 20 coltellate alle spalle: fermato un ragazzo, la vittima in gravi condizioni. Sondaggio, Vannacci cresce tra i redditi bassi. Il 55% dei suoi sta col governo. Concerto record a Roma: in 250mila per Ultimo. E lui arriva in elicottero.
- Leone XIV a Lampedusa e poi a cena dall’ambasciatore americano: “Migranti, crisi epocale: l’Europa deve intervenire”. Show di Trump per il 4 luglio: “Mai comunisti” e chiama Putin. Nato, spese militari: Meloni promette 17 miliardi in più. Ultimo da record sorvola in elicottero i suoi 250mila fan. Wimbledon, Berrettini e Sonego ko ma avanza Cobolli.
- Il Papa: “L’Europa aiuti la vita”. Il 4 luglio agli antipodi del Pontefice e del presidente Usa che sente Putin su Ucraina e Iran. Ferito al derby di Torino, cinque lacrimogeni ad altezza d’uomo: “Quell’agente poteva uccidermi”. Otranto, padre salva in mare i suoi due gemelli e poi muore sulla riva. Accoltellato al bar senza motivo: gravissimo a Milano. Fermato giovane di 22 anni.
- Leone: "Migranti, una crisi epocale: l’Europa agisca”. Trump: “L’America sotto attacco dei comunisti”. Difesa, 18 miliardi in 2 anni. Spesa al 3,8% entro il 2028. Ultimo, notte d’amore. Show dei record a Tor Vergata: in 250mila per il cantante romano. Wimbledon, oggi Sinner. Rimonta Cobolli, vittoria in 5 set. Berrettini è fuori.
- A tutto Kimi. Antonelli parte per primo a Silverstone 73 anni dopo Ascari: vince la Sprint e va in pole davanti alle Ferrari. Mondiali, Mbappé non molla Messi. La Francia è ai quarti. Kylian segna su rigore il settimo gol e batte il Paraguay. Affronterà il Marocco che ha travolto il Canada. Ancelotti, occhio all’onda Haaland. Kane, c’è l’Azteca. Wimbledon, Sinner trova la sorpresa Mochizuki. Vanno avanti Cobolli e Paolini.
- F1, Tripodio: Kimi in pole davanti a Leclerc e Hamilton. Nel GP di Gran Bretagna le Ferrari a caccia di Antonelli. Mondiali, stile Mbappé. Tutti con Carlo. Kolo-Juve, il Psg si impunta sul prezzo. Inter a oltranza: Khalaili e Chalobah. Wimbledon, oggi Sinner. Mago Cobolli, fuori Sonego e Berrettini.
- Wimbledon, Cobolli da urlo, Paolini c’è, vai Jannik. F1, Sprint e pole: Kimi pigliatutto. Ma la Ferrari va. Marco Basoccu racconta il dramma del derby di Torino: “Con lo stadio ho chiuso”. D’Aversa: “Col Toro una storia d’amore interrotta”. Mondiali, Brasile-Norvegia da brivido. Carlo, Haaland vuole rifarlo. Marocco da sogno: ora fa paura.
- Emergenza sicurezza. Coltellate e maranza, migranti fuori controllo. E ora anche a sinistra chiedono i rimpatri. Papa Leone a Lampedusa sferza l’Europa: “Responsabilità epocale”. I “non so” di Conte finiscono in Procura. La commissione pronta al maxi-esposto per la gestione Covid. Mattarella ricorda a Trump il ruolo dell’America libera: “Essenziale lavorare insieme”.
- Debito Usa verso i 40mila miliardi di dollari. Trump: “Minaccia comunista al Paese”. Il Papa: “Migranti, chiamata epocale per l’Europa”. Salvini: “Su bacini e reti idriche finanziati progetti per 6 miliardi”. Vacanze 2026, l’Italia vuole ancora un record. Difesa, stallo sulle spese per gli armamenti. Nodo elezioni per il rilancio.
- MiniGiochi, maxisprechi: i costi saliti a 400 milioni. Sciacalli a Taranto, 25 opere da finire, impianti per 14 giorni. Nato, i nordici: “Il 5% o fuori”. Ma Mosca spende un ottavo. L’estate genovese di Salis si affida all’agenzia di Toti. Il Papa a Lampedusa avverte Trump, ma soprattutto l’Ue, sui migranti. Donald celebra i 250 anni degli Usa con l’anti-comunismo.
- Lo scisma dei vannacciani. Scontro in Futuro Nazionale: circola un appello per cacciare i lefebvriani dal partito. Convocato vertice col generale. Dubbi sul ruolo di Alemanno. Covid, Conte comprò mascherine scartate perfino dai cinesi. I Fratoianni fanno la guerra ai ricchi ma guadagnano come dieci operai. Il 4 luglio di Trump contro i comunisti: “Sono i nemici della nostra civiltà”. A Milano ti accoltellano per caso: uomo di origini gambiane rifila 20 fendenti a uno sconosciuto al bar.
- Trump delira anche il 4 luglio: “In Usa c’è la minaccia comunista”. A Lampedusa l’abbraccio di Prevost ai migranti: “L’Ue ha una responsabilità epocale”. Verso il vertice di Ankara, Nato allo sbando: quei valori diversi tra Maga e l’Europa. Soldi a bar e birre nel Pnrr cultura: niente al cinema.
- Il gigantismo trumpiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anno, svelando un Paese ristretto. Buon compleanno America, ci manchi. Ipocrisie sull’autonomia da Trump. Parola di Mussolini: “Vannacci è una primavera di freschezza. Meloni? Non è Badoglio ma è cambiata”. Ambientalisti in aria, dal freddo ci si può proteggere ma dal caldo no. La deriva eco-religiosa anti condizionatori.
- Aprite questa porta. Papa Leone a Lampedusa sulle tombe dei migranti. L’ammiraglio Cavo Dragone: “Più investimenti per la nuova Nato. Armarci è una necessità”. Milano, venti coltellate contro uno sconosciuto. Bloccato dai clienti del bar. Trump celebra il suo 4 luglio: “I comunisti non vinceranno mai”. Stop al taglio delle accise, il pieno costerà tre euro in più. Rabbia di gestori e consumatori.
- Parole al vento. Da Lampedusa, “estremo lembo dell’Europa”, Papa Leone accusa il Vecchio Continente: “I morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate”. Ma attacca anche l’America di Trump: “I migranti hanno fatto la storia del nostro Paese”. Usa, il nemico interno di Donald: “Colpa dei comunisti”. Ucraina, Kramatorsk ultima trincea in Donbass.