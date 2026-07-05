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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, il discorso-show di Trump per il 4 luglio: “Usa sotto attacco dei comunisti”. Papa Leone a Lampedusa: “Migranti, crisi epocale, l’Europa agisca”. Milano, uomo colpito senza motivo al bar con 20 coltellate. Ultimo, concerto record a Roma con 250mila fan in delirio. Wimbledon, Berrettini e Sonego eliminati, avanza Cobolli. Oggi tocca a Sinner. Mondiali, passano ai quarti Francia e Marocco

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Milano, 55enne accoltellato davanti a un bar in zona San Siro. LE FOTO

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 luglio: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 luglio: la rassegna stampa

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Lo strappo dei lefebvriani protagonista sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina....

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° luglio: la rassegna stampa

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