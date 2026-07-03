Sciopero nazionale trasporto aereo 5 luglio, orari e voli garantiti

La giornata si preannuncia complicata per il settore: sono infatti in calendario diverse agitazioni che potrebbero avere un importante impatto sul settore. Ecco quali sono gli aeroporti e le compagnie coinvolte, e in quali orari i voli saranno garantiti
Domenica 5 luglio si preannuncia come un giorno delicato per il trasporto aereo: sono infatti in programma diversi scioperi che potrebbero avere un importante impatto sul settore. Cub Trasporti ha proclamato una sollevazione nazionale per l’intera giornata: a incrociare le braccia sarà il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aderente. E non si tratta dell’unico stop che impatterà sui voli: sono infatti diverse le agitazioni convocate per lo stesso giorno in diversi scali.
Sciopero aereo a Milano, Roma e Catania
Si parte da Milano: qui le rappresentanze sindacali di Fast-Confsal per il comparto aereo hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. E anche UILT-UIL ha convocato una sollevazione di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. A Roma invece Fast-Confsal ha proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, del personale Adr Security presso Fiumicino e Ciampino. Mentre a Catania Cub Trasporti ha convocato una sollevazione di 4 ore, dalle 14 alle 18, del personale della società ASC HANDLING dello scalo di Fontanarossa.
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Lo sciopero di EasyJet
E non è finita qui: Filt-Cgil, Fit-Cisl, UIlt-Uil, Ugl-Ta e Anpac, oltre a Usb Lavoro privato, hanno proclamato sempre per domenica 5 luglio uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di volo di EasyJet. Dunque, oltre ai potenziali disagi causati dallo sciopero nazionale di Cub Trasporti e da quelli convocati nei singoli aeroporti, ci potrebbero essere difficoltà legate a questa sollevazione sindacale.
Orari e voli garantiti
In caso di sollevazioni del comparto aereo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ricorda che "durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati". A questo link è possibile trovare la lista dei voli identificati dall'Enac come indispensabili. Inoltre "informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento".
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