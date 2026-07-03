Sciopero nazionale trasporto aereo 5 luglio, orari e voli garantiti

La giornata si preannuncia complicata per il settore: sono infatti in calendario diverse agitazioni che potrebbero avere un importante impatto sul settore. Ecco quali sono gli aeroporti e le compagnie coinvolte, e in quali orari i voli saranno garantiti ascolta articolo

Domenica 5 luglio si preannuncia come un giorno delicato per il trasporto aereo: sono infatti in programma diversi scioperi che potrebbero avere un importante impatto sul settore. Cub Trasporti ha proclamato una sollevazione nazionale per l’intera giornata: a incrociare le braccia sarà il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aderente. E non si tratta dell’unico stop che impatterà sui voli: sono infatti diverse le agitazioni convocate per lo stesso giorno in diversi scali.

Sciopero aereo a Milano, Roma e Catania Si parte da Milano: qui le rappresentanze sindacali di Fast-Confsal per il comparto aereo hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. E anche UILT-UIL ha convocato una sollevazione di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. A Roma invece Fast-Confsal ha proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, del personale Adr Security presso Fiumicino e Ciampino. Mentre a Catania Cub Trasporti ha convocato una sollevazione di 4 ore, dalle 14 alle 18, del personale della società ASC HANDLING dello scalo di Fontanarossa. Approfondimento Scioperi, manifestazioni e proteste a luglio: calendario e date