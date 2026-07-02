Francesco Imprezzabile, a Milano i funerali dell'agente di Polizia

Nella chiesa della Madonna della Medaglia miracolosa, in zona Corvetto, la cerimonia per l’ultimo saluto al 39enne morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti
A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l’agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia miracolosa di via Fratelli Rosselli, in zona Corvetto. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. Oltre al primo cittadino, presenti il governatore lombardo Attilio Fontana, il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti, Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale di Milano, Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri, il questore Bruno Megale, Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei Carabinieri di Milano, e Andrea Fiducia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano.
Un lungo applauso all'arrivo del feretro
Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile e la scritta "non stancarti di inseguire i tuoi sogni perché ci sono sogni che non si stancheranno mai di aspettarti". Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla, con un corteo funebre e un picchetto d'onore composto da 13 agenti che è passato prima per un omaggio davanti al comando della polizia locale di via Oglio, dove l'agente lavorava, e poi davanti alla casa della famiglia, con la mamma Rosy, il padre Pino, la sorella Barbara e la compagna Federica che hanno raggiunto la chiesa. Il feretro dell'agente è stato trasportato da sei colleghi della polizia locale, mentre un settimo ha portato il suo casco.
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