Francesco Imprezzabile, a Milano i funerali dell'agente di Polizia

Un lungo applauso all'arrivo del feretro

Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile e la scritta "non stancarti di inseguire i tuoi sogni perché ci sono sogni che non si stancheranno mai di aspettarti". Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla, con un corteo funebre e un picchetto d'onore composto da 13 agenti che è passato prima per un omaggio davanti al comando della polizia locale di via Oglio, dove l'agente lavorava, e poi davanti alla casa della famiglia, con la mamma Rosy, il padre Pino, la sorella Barbara e la compagna Federica che hanno raggiunto la chiesa. Il feretro dell'agente è stato trasportato da sei colleghi della polizia locale, mentre un settimo ha portato il suo casco.