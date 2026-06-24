Agente morto dopo un inseguimento a Milano, si indaga sulla dinamica

Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre, sulla sua moto di servizio, lunedì sera stava inseguendo un suv che non si è fermato a un posto di blocco. A bordo c’erano 4 persone: l’uomo al volante è stato arrestato martedì per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Oggi la pm invia al gip la richiesta di convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare. La macchina, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe speronato la moto. Sala: lutto cittadino il giorno del funerale

Continuano le indagini per ricostruire cos’è successo lunedì sera a Milano, quando l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre, a bordo della sua moto di servizio, stava inseguendo un suv che non si è fermato a un posto di blocco. Sull’auto, una Audi Q7, c’erano quattro persone: l’inseguimento è iniziato intorno alle 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il 39enne Imprezzabile ha tallonato il suv per un paio di chilometri ad alta velocità, poi avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. In base ai primi accertamenti, la macchina non l’avrebbe speronato. L’uomo al volante è stato arrestato martedì per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale: oggi la pm Francesca Crupi invierà al gip la richiesta di convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare. Intanto, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto che il giorno del funerale sarà lutto cittadino.

Il giovane alla guida del suv, preso a noleggio, è un 27enne di origini albanesi. Dopo l’incidente aveva fato perdere le sue tracce, ma in poche ore le indagini coordinate dalla pm Francesca Crupi hanno permesso prima di identificarlo e poi di rintracciarlo. L’uomo è stato bloccato martedì mattina a Monza, nell'appartamento di un amico che vive sullo stesso ballatoio in una casa di ringhiera e che era tra i passeggeri dell'Audi. Il giovane ha raccontato che, dopo aver saputo della morte dell’agente, stava per costituirsi. "Chiedo scusa allo Stato italiano. Chiedo scusa ai famigliari dell'agente e vorrei fare qualcosa per loro”, avrebbe detto.

Il 27enne, assistito dall'avvocato Fabrizio Cardinali, è stato interrogato e poi arrestato dalla pm. Si è assunto le sue responsabilità e ha dato la sua versione di quanto accaduto. Ha spiegato di non essersi “fermato all'alt” dell’agente perché aveva pochi grammi di hashish e non voleva "guai" per via dell'obbligo di firma che era stato disposto nei suoi confronti per un’altra vicenda. Quindi, ha raccontato ancora, è scappato ad alta velocità ed è partito l’inseguimento. Agli investigatori avrebbe detto di non essersi accorto della caduta di Imprezzabile: "Non l'ho visto cadere e non sono andato contro nessuno". Ha anche negato uno "speronamento" tra moto ed auto. Le sue parole sarebbero in linea con la mancanza di segni di un urto. Le indagini, comunque, vano avanti per ricostruire la dinamica esatta e si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Chi era l’agente di Polizia locale

Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, aveva 39 anni. In passato aveva raccontato che il suo lavoro non era "solo un mestiere" ma "una passione" e si era ripromesso, pur ammettendo che era "dura", che avrebbe continuato a "dare il massimo" e a "mettere anima e cuore".

Lutto cittadino a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto sapere che il giorno del funerale di Imprezzabile sarà proclamato il lutto cittadino. "Sì, lo darei per scontato. Stamattina il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano, stiamo vedendo dove e quando, ancora non lo sappiamo. Però do per scontato che ci sarà il lutto cittadino", ha spiegato il primo cittadino. "Ora non è il caso di strumentalizzare niente, però è evidente che le dotazioni del corpo della polizia locale sono importanti, poi si parla da anni della trasformazione della polizia locale in un corpo di polizia come quelli statuali. Ci si potrebbe anche pensare perché alla fine per quanto i ruoli siano un po' diversi si confondono e quindi la polizia locale fa anche molta sicurezza", ha aggiunto Sala.