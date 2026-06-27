Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, accordo a Washington tra Libano e Israele ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Nello stretto di Hormuz torna la tensione. Terremoto Venezuela, più di 50mila dispersi, quasi mille le vittime. Trump minaccia la Ue sulla digital tax: dazi al 100%. Caldo, nel weekend temperature a 40 gradi. Volkswagen, piano da 100mila tagli. Legge elettorale, bagarre alla Camera: niente accordo sulle preferenze. Strage di Viareggio, Moretti in carcere: “Rispetto lo Stato”
- Venezuela, i dispersi sono più di 50mila, quasi mille le vittime. Libano-Israele, c’è l’accordo. Netanyahu: restiamo fino al disarmo di Hezbollah. No dei miliziani. Hormuz, torna la tensione Usa-Iran. Trump: dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali. Dura replica della Ue. Sondaggio, Vannacci al 6%: il centrodestra è avanti (solo) con il generale. Caldo, un weekend con temperature a 40 gradi. Volkswagen, il piano da 100mila tagli. A rischio 4 fabbriche.
- Accordo tra Israele e Libano. Firmata a Washington un’intesa trilaterale. La Casa Bianca: “Primo passo verso la pace”. Ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Minaccia di Trump: “No alla digital tax o dazi al 100% alla Ue”. Terremoto Venezuela, già mille i morti. Rabbia per i soccorsi in tilt. Conte: “La regia di Meloni sulla commissione Covid”. Ferrovie, le famiglie di Brandizzo contro il futuro ad. La morsa dell’afa: Italia a 40 gradi, strage in Francia.
- Il sacrificio di Giuseppe: morto per salvare la moglie uno dei tre italiani vittime del sisma in Venezuela. 50 mila dispersi. Israele-Libano, prove di pace. Intesa per un parziale ritiro delle truppe israeliane. Hezbollah: no, favorisce il nemico. Il caso Strisciuglio, nuovo ad delle Fs, rabbia Brandizzo: “No all’indagato per la strage”. Alemanno: “Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo”. Crisi Volkswagen, via 100mila operai.
- Accordo firmato tra Israele e Libano. Hezbollah non ci sta. Siglata la prima intesa quadro a Washington. Ma torna la tensione nello stretto di Hormuz: raid di Usa e Iran. Catastrofe umanitaria, Venezuela in ginocchio. Oltre 50mila dispersi. Almeno tre italiani tra le 920 vittime accertate. Volkswagen, a rischio 100mila posti. Legge elettorale, subito bagarre. Aula deserta e niente accordo sulle preferenze.
- Il Diavolo fa gol, colpo Milan, un centravanti da 70 milioni: arriva Ramos dal Psg. Cardinale accontenta Amorim, è la spesa record nella storia rossonera. Cose da Paz, rilancio Como: 60 milioni al Real e l’argentino non si muove. Mondiali, la Francia fa paura: Dembelé show e Norvegia travolta. Wimbledon, lunedì al via: Sinner subito Kecmanovic, in semifinale c’è Djokovic.
- Affondati, Francia padrona: poker alla Norvegia. Il pallone d’oro Dembelé si prende la scena. Tre gol in 32 minuti e lezione (4-1) al gruppo di Solbakken. Paz resta da Fabregas, il Como anticipa l’Inter e acquista l’argentino per 60 milioni. Juve: è Miretti la chiave per Lucumi. Khalaili e Gila: pressione Napoli. Roma, Soulé sblocca l’affare Greenwood. Goncalo Ramos sposa il Milan, al Psg 65 milioni più bonus.
- Inter beffe da Paz. Clamoroso Como: con 60 milioni ricompra Nico dal Real Madrid. Juve, Kolo in ritiro. Carnevali lavora per ricucire i rapporti con il Psg, irritato da Comolli. Milan boom: Goncalo Ramos. Simeone a Cairo: “Resto al Toro”. Mondiali, l’Olanda domina tra le polemiche. Magico Dembelé, Francia show: 4-1 alla Norvegia. F1, Kimi torna a far paura. Wimbledon, Sinner via con l’insidia.
- Venezuela, 50mila dispersi: “Intere città rase al suolo”. Medio Oriente, c’è l’accordo Israele-Libano. A Hormuz ancora tensioni. Inchiesta esclusiva, la pista San Marino. Covid, le carte inedite: Conte tace e ci attacca. Gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento. Hacker contro Trenitalia. Ferrovie, l’ad già nel mirino. Scintille alla Camera sulla legge elettorale, il nodo preferenze. Germania, declino dell’industria: Volkswagen taglia 100mila occupati.
- Volkswagen prepara un piano shock: quattro impianti chiusi e 100mila tagli. Vittoria storica per Mamdani: New York blocca 1 milione di affitti. Gli Usa: accordo tra Libano e Israele. Ma arriva il no di Hezbollah. Manovra: a sei mesi dal via libera ok all’88,5% dei fondi. Da attuare 70 decreti. Digital tax, Trump minaccia ancora i Paesi Ue di dazi al 100%.
- Le grandi riforme: negarci le preferenze. Legge elettorale nella Camera vuota: 18 deputati su 400. Ecco il Melonellum: emendamento FdI per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, FI e Pd. Genova, la super-diga da 1,3 miliardi costruita dai migranti schiavi. Toghe pensionate a 72 anni: scontro a destra su Lo Voi.
- Il fuggitivo. Conte strilla ma non risponde. Miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi grida al complotto invece di chiarire in commissione. E la sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere? Allarme sicurezza a Milano, ha causato la morte del vigile: va già a casa. Moretti in galera: un precedente molto pericoloso. Caos Medio Oriente, c’è l’accordo: pure il Libano verso la pace.
- Libano e Israele, un fragile accordo. Trump inveisce contro Ue e Iran. Venezuela, oltre 900 le vittime del sisma. Putin disperato è più pericoloso: perché lo zar fa ancora paura. Il patto a sinistra per evitare un La Russa al Colle. Il caldo uccide, l’eco-dilemma dei condizionatori. La legge elettorale va in aula ma è gelo tra meloniani e Lega.
- L’ultima vittima, strage di Viareggio: Moretti in carcere. La Cassazione conferma 5 anni ma confonde responsabilità e colpevolezza. Alla folla di Vannacci deve contrapporsi un popolo centrista ed europeista. Iran, il grido di Fatima: “Non possiamo più accettare la tirannia”.
- Derive di una giustizia moralizzatrice, il caso Moretti è il manifesto di un Paese fondato sulla cultura dello scalpo. Il pozzo di risentimento verso Israele si sta facendo profondo in America: ci attingono sia Vance che la sinistra radicale. La grande convergenza. Governo diviso, “Voto ad aprile”. “No, subito”. Lo slalom di Meloni tra i suoi ministri.
- Il caldo estremo non dà tregua, l’Italia nella morsa dei 40 gradi. Israele e Libano firmano la pace: “Colpo all’Iran”. Venezuela, tre italiani morti. Roma invia 100 soccorritori. Legge elettorale, braccio di ferro sulle preferenze. Attacco a Trenitalia, gli hacker rubano i dati dei passeggeri. Camaiore, “Ci pensavo da tempo”. La premeditazione del padre killer. Strage di Viareggio, Moretti in carcere: “Rispetto lo Stato”.
- Piglio tutto. Il testo della riforma elettorale arriva blindato nell’aula della Camera. Meloni non ammette modifiche e punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. Volkswagen addio, 100mila da tagliare. Caldo di classe, si mangia i redditi.