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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, accordo a Washington tra Libano e Israele ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Nello stretto di Hormuz torna la tensione. Terremoto Venezuela, più di 50mila dispersi, quasi mille le vittime. Trump minaccia la Ue sulla digital tax: dazi al 100%. Caldo, nel weekend temperature a 40 gradi. Volkswagen, piano da 100mila tagli. Legge elettorale, bagarre alla Camera: niente accordo sulle preferenze. Strage di Viareggio, Moretti in carcere: “Rispetto lo Stato”

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