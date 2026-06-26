Roma, Casilino Sky Park offre un'estate a portata di grandi e piccoli

Il Casilino Sky Park è un luogo di quartiere aperto ogni giorno, dove i grandi eventi si intrecciano al senso di comunità. Lo spazio non è infatti solo un luogo riservato alle grandi serata, ma una piazza aperta dove chi abita la periferia est di Roma può sentirsi a casa ogni giorno. La Terrazza del Gusto offre sette cucine diverse e un cocktail bar, grazie a otto realtà locali dei quartieri limitrofi allo Sky Park - come Alessandrino, Centocelle, Tor Tre Teste, Torre Maura e Torpignattara - che hanno scelto di unire le forze per dare vita a uno street food pop-gourmet a filiera corta. Dalle pinse romane della Fucina Alessandrina ai fritti di pesce della Cartocceria Alessandrina, fino ai primi del Pastificio Secondi. Ma anche gyoza, tacos, cucina mediorientale e piatti vegetariani. Il tutto arricchito dal cocktail bar in terrazza che offre anche birre artigianali.

Ogni settimana si alternano format di cinema, stand-up e teatro

Allo Sky Park le famiglie e i bambini trovano casa. Mentre i genitori si godono la cena o uno spettacolo, i più piccoli hanno aree e attrezzature tutte loro con altalene, scivoli, parete di arrampicata e casetta sospesa, oltre a un'area games con biliardini, ping pong e retrogame. Per chi ama lo sport, ci sono anche campi di padel e porte per i tiri. Spazi attrezzati ma "liberi", dove i bambini giocano, socializzano, si incontrano e fanno nascere amicizie e legami. Tra i grandi concerti poi il programma spazia dalla musica reggae all'hip hop italiano. E ogni settimana si alternano format di cinema, stand-up e teatro: il martedì tocca alla rassegna "Cinema sul Tetto" e al talk "Personal Trailer" con Valerio Desirò, a cui segue il mercoledì "Misunderstandup", la rassegna di stand-up comedy curata da Cecilia Forastieri e Patty Colucci. La domenica è invece riservata a teatro e comicità d'autore con Andrea Rivera, Claudio Morici, Ivan Talarico, Daniele Fabbri, Michele Vinci, Leonardo Bocci, Alberto Farina, Filippo Giardina, Gioia Salvatori, Tiziano La Bella.