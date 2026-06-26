Roma, Casilino Sky Park offre un'estate a portata di grandi e piccoli

Il progetto è una live experience in cui musica, sport, cinema e teatro si intrecciano per offrire al pubblico un luogo che sappia di casa. "Una piazza aperta" dove far divertire i bambini su scivoli e altalene, mentre i genitori si godono una cena o uno spettacolo
Dal martedì alla domenica, fino al 30 settembre 2026, il Casilino Sky Park offre una live experience pensata per grandi e piccoli: musica, sport, street food e cinema in un unico spazio che trasmette il calore della comunità. Il progetto rimette al centro il quartiere, offrendo alle famiglie un luogo dove rilassarsi e, volendo, assaporare sette diverse cucine locali.
Otto realtà locali si sono unite per offrire street food pop-gourmet
Il Casilino Sky Park è un luogo di quartiere aperto ogni giorno, dove i grandi eventi si intrecciano al senso di comunità. Lo spazio non è infatti solo un luogo riservato alle grandi serata, ma una piazza aperta dove chi abita la periferia est di Roma può sentirsi a casa ogni giorno. La Terrazza del Gusto offre sette cucine diverse e un cocktail bar, grazie a otto realtà locali dei quartieri limitrofi allo Sky Park - come Alessandrino, Centocelle, Tor Tre Teste, Torre Maura e Torpignattara - che hanno scelto di unire le forze per dare vita a uno street food pop-gourmet a filiera corta. Dalle pinse romane della Fucina Alessandrina ai fritti di pesce della Cartocceria Alessandrina, fino ai primi del Pastificio Secondi. Ma anche gyoza, tacos, cucina mediorientale e piatti vegetariani. Il tutto arricchito dal cocktail bar in terrazza che offre anche birre artigianali.
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Ogni settimana si alternano format di cinema, stand-up e teatro
Allo Sky Park le famiglie e i bambini trovano casa. Mentre i genitori si godono la cena o uno spettacolo, i più piccoli hanno aree e attrezzature tutte loro con altalene, scivoli, parete di arrampicata e casetta sospesa, oltre a un'area games con biliardini, ping pong e retrogame. Per chi ama lo sport, ci sono anche campi di padel e porte per i tiri. Spazi attrezzati ma "liberi", dove i bambini giocano, socializzano, si incontrano e fanno nascere amicizie e legami. Tra i grandi concerti poi il programma spazia dalla musica reggae all'hip hop italiano. E ogni settimana si alternano format di cinema, stand-up e teatro: il martedì tocca alla rassegna "Cinema sul Tetto" e al talk "Personal Trailer" con Valerio Desirò, a cui segue il mercoledì "Misunderstandup", la rassegna di stand-up comedy curata da Cecilia Forastieri e Patty Colucci. La domenica è invece riservata a teatro e comicità d'autore con Andrea Rivera, Claudio Morici, Ivan Talarico, Daniele Fabbri, Michele Vinci, Leonardo Bocci, Alberto Farina, Filippo Giardina, Gioia Salvatori, Tiziano La Bella.