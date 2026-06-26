Dal debutto estivo della horror house ispirata a Paranormal Activity: Next of Kin ai grandi rollercoaster, passando per Mirabeach, gli eventi con Giorgio Vanni e i PanPers e il Summer Camp per i ragazzi del Ravennate: il parco di Ravenna punta su adrenalina, intrattenimento e famiglie

Per il resto Mirabilandia si conferma capitale italiana del rollercoaster. Katun, l'inverted coaster più lungo d'Europa, ha superato ormai il quarto di secolo ma non ha perso la sua capacità di generare adrenalina nei visitatori: una corsa di oltre un chilometro a 110 chilometri all'ora, con loop a 360 gradi e cambi di direzione che non fanno però mai mancare la fluidità del movimento ed evitano quel senso di "mal di mare" che spesso accompagna questo genere di attrazioni. L'altra punta di diamante per la parte adrenalinica resta iSpeed, il rollercoaster più veloce d'Italia che permette di vivere le accelerazioni di un pilota di caccia: si viene sparati in pochi secondi a 120 chilometri all'ora e lanciati subito a 55 metri d'altezza per poi ridiscendere in una perfetta verticale prima di venire lanciati in una serie di giravolte. Ducati World offre poi la possibilità di simulare l'esperienza di un vero pilota di MotoGP o di lanciarsi su Desmo Race, un doppio rollercoaster che simula la guida di una Panigale V4.

“Dopo The Walking Dead, abbiamo voluto portare in Italia una nuova esperienza di livello internazionale, capace di coinvolgere tutti i sensi grazie a un approccio immersivo a 360°. Questa attrazione conferma la nostra vocazione all’innovazione e al divertimento di qualità, consolidando il nostro ruolo di punto di riferimento nel panorama dei parchi divertimento europei. Allo stesso tempo, rafforza ulteriormente la collaborazione con Paramount, dopo il grande successo della nuova area dedicata alle famiglie con bambini", dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia.

Per i più piccoli

Spazio anche per i più piccoli a Nickelodeonland, l'area sviluppata, anch'essa, in collaborazione con Paramount, per passare la giornata con le attrazioni ispirate a personaggi come Spongebob e Patrick, Paw Patrol, Dora L'Esploratrice e le Tartarughe Ninja. Qui si passa da rollercoaster più a misura di bambino fino alla ricostruzione di Bikini Bottom. Un classico è invece Dinoland, l'area del parco che da più di dieci anni è dedicata al mondo dei dinosauri.

Mirabeach

Dal 13 giugno ha inoltre aperto le porte Mirabeach, il parco acquatico che si estende a fianco di Mirabilandia. Anche qui molti scivoli per chi ama le emozioni più forti, dal Vuelta Vertigo, una discesa in picchiata su un gommone, al Rumba, un lungo scivolo ricco ricco di curve e cambi di direzione dove si scende in gruppo in gommoni particolarmente ampi. Per i più piccoli c'è invece El Castillo, una struttura con torri e scivoli dedicata a loro.

Gli spettacoli dell'estate

Il programma dell'estate prevede invece per il 25 luglio il compleanno del parco che vedrà protagonista Giorgio Vanni insieme alla sua band I Figli di Goku, per una serata all'insegna delle sigle dei cartoni animati. Special guest della serata sarà l'ammiraglio Max Longhi. A seguire, l’imperdibile DJ set “Alla DiscoTEKa” di Daniel Tek per ballare fino a notte fonda con la chiusura eccezionale del Parco alle ore 01.00. Sabato 29 agosto torna di nuovo il Fluo Party by Rds, con un apertura speciale del parco fino a mezzanotte all'insegna di animazioni, gadget e musica e con la voce di Rds Filippo Ferraro. Chiude il calendario degli eventi estivi l’appuntamento di sabato 12 settembre con la comicità dei PanPers.

I campus estivi a Mirabilandia

Per i ragazzi e bambini del Ravennate inoltre dal 15 giugno si è aperta la possibilità di partecipare al Mirabilandia Summer Camp. Il parco offre infatti sia ai figli dei suoi dipendenti, che a tutti i ragazzi del territorio la possibilità di partecipare ai suoi campus estivi. Un'estate tra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e naturalmente tutte le attrazioni sia di Mirabilandia che di Mirabeach. I campus sono realizzati in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole. I bambini del territorio possono inoltre usufruire di un servizio navetta che li porterà da Ravenna fino al parco. Il Mirabilandia Summer Camp sarà attivo dal 15 giugno al 28 agosto (ad eccezione del periodo 10-14 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.