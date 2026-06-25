Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 giugno: la rassegna stampa

C'è lo scontro tra Italia e Nato sulle basi Usa in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Rutte parla di 500 jet decollati dal nostro Paese in direzione dell'Iran, il governo smentisce. "Falso". Per Crosetto si tratta soltanto di voli logistici. In evidenza anche il brutale duplice omicidio in Versilia, dove un uomo ha ucciso moglie e figlio. Il ragazzo aveva scritto. "Mi preferisce morto piuttosto che gay". Alemanno esce dal carcere: asse con Vannacci