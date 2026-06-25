Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 giugno: la rassegna stampa

C'è lo scontro tra Italia e Nato sulle basi Usa in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Rutte parla di 500 jet decollati dal nostro Paese in direzione dell'Iran, il governo smentisce. "Falso". Per Crosetto si tratta soltanto di voli logistici. In evidenza anche il brutale duplice omicidio in Versilia, dove un uomo ha ucciso moglie e figlio. Il ragazzo aveva scritto. "Mi preferisce morto piuttosto che gay". Alemanno esce dal carcere: asse con Vannacci
- È lo scontro sulle basi Usa tra Italia e Nato ad aprire le principali edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si legge della tensione innescata dalle parole di Rutte, cha ha parlato di 500 jet partiti dal nostro Paese. Il governo: "Falso". E Crosetto: "Solo voli logistici, rispettati i trattati". A centro pagina la tragedia in Versilia, dove un uomo ha ucciso moglie e figlio. Il ragazzo aveva scritto: "Per mio padre meglio morto che gay"
- Stessa apertura anche per La Repubblica, col botta e risposta tra il segretario generale della Nato ("decollati dall'Italia 500 aerei per l'Iran") e il governo ("solo voli logistici"). A Berlino vertice europeo a cinque con Meloni: "Rilanciare l'alleanza atlantica". Fotonotizia per il brutale duplice omicidio in Versilia, mentre di spalla c'è spazio per l'uscita dal carcere di Alemanno: asse a destra con Vannacci
- 'Aerei Usa, bufera Italia-Nato' titola anche La Stampa, con Crosetto che ribadisce il rispetto dei trattati da parte del nostro Paese. Trump attacca nuovamente l'Europa. A centro pagina fotonotizia per un reportage da Gaza, mentre Teheran vuole la Striscia nel patto con gli Stati Uniti. In salita i negoziati sul Libano
- Oltre alla polemica sulle parole di Rutte, in evidenza sul Messaggero anche l'ondata di caldo estremo che ha investito l'Italia: il picco atteso nel weekend, mentre gli Uffizi si riducono gli accessi per fronteggiare l'emergenza. Intervista ad Alemanno dopo l'uscita dal carcere: "Io fuori da innocente, sistema da cambiare"
- Sulla Gazzetta dello Sport il pressing per convincere Paolo Maldini ad accettare un ruolo nella nuova Nazionale, con pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte, proposta di quanttro anni sul tavolo per arrivare al Mondiale. Vinicius trascina il Brasile di Ancelotti: 3-0 alla Scozia e pass staccato per i sedicesimi
- Calciomercato protagonista sul Corriere dello Sport, col vertice a Madrid per decidere il futuro di Nico Paz. L'Inter avanza, il Como ci prova. Aumentano i rimpianti per l'Italia dopo la qualificazione della Svizzera e dei padroni di casa del Canada con soli quattro punti