Le regole di base restano decisive: rispettare il numero di posti omologati, allacciare sempre le cinture e non correre. "Se la macchina è da 5 posti vanno rispettati, bisogna viaggiare con le cinture allacciate e soprattutto non correre", ricorda il commissario. "È meglio arrivare 5 minuti dopo sani e salvi in modo che possa esserci un'altra festa a cui andare".