L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Al via la Maturità 2026 (SPECIALE). 527.747 studenti hanno affrontato le prove scritte e si preparano ad affrontare il colloquio orale. Proprio in vista della prova, negli scorsi mesi su TikTok è diventato virale un trend che ha ridisegnato l'approccio allo studio di moltissimi giovani. Si tratta di live di studio condiviso per non distrarsi e vincere l'ansia pre-esame.

L'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il loro memorandum of understanding in punti per mettere fine alla guerra. Donald Trump ha siglato personalmente una copia del documento mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.

Negli stessi giorni si è svolto il G7 che ha ospitato i capi di Stato e di governo, da Trump alla premier Giorgia Meloni.

Mondiali di calcio. All'esordio dell'Argentina contro l'Algeria, Lionel Messi ha portato la sua squadra alla vittoria. Con le reti segnate, l’argentino è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose.

Curiosità. Nell’anno del centenario della morte di Antoni Gaudì, Lego rende omaggio alla Sagrada Familia con un set attraverso cui ripercorrere le principali fasi del cantiere di una delle opere più ambiziose della storia dell’architettura.

Tempo di vacanze. Un'indagine condotta da immobiliare.it mette in fila le località balneari dove le case vacanza costano di più. Il podio spetta ad una cittadina dove un immobile può arrivare a costare anche 2.1 milioni di euro.

Hollywood saluta l’attrice Daveigh Chase, scomparsa a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24