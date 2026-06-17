Mondiali, tripletta di Messi contro Algeria. Norvegia batte Iraq

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Mondiali, tripletta di Messi contro l'Algeria. La Norvegia batte l'Iraq 4-1

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Notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Lionel Messi. Vittoria anche per la Norvegia che ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I). Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia, alle 22

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Notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Lionel Messi. L'argentino, che ha segnato un gol nel primo tempo e due nella ripresa, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose. Vittoria anche per la Norvegia che ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I). La nazionale scandinava guida ora il Gruppo I davanti alla Francia, che ha sconfitto 3-1 il Senegal (terzo). Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia, alle 22 (TUTTE LE CLASSIFICHE).

La tripletta di Messi contro l'Algeria

Oltre ad aver eguagliato il record di 16 gol detenuto da Klose, Lionel Messi, alla sua 200° partita ufficiale con la maglia dei campioni del mondo in carica, l'Albiceleste, è diventato anche a 38 anni il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto Mondiale, avendo preso parte a tutte le edizioni dal 2006. 

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La Norvegia batte l'Iraq 4-1

All'esordio ai Mondiali 2026 al Boston Stadium di Foxborough in Massachusetts, la squadra scandiva ha battuto l'Iraq per 4-1 nella prima giornata del gruppo I, completato da Francia e Senegal. A decidere la partita la doppietta di Erling Haaland al 29' e 43', poi i gol di Leo Skiri Ostigard al 76' e di Kristian Thorstvedt al 90+7'. Un gol per l'Iraq dopo la prima rete scandinava, segnato da Ayman Hussein. Con questa vittoria la Norvegia raggiunge la Francia a quota 3 in testa al girone, mentre l'Iraq rimane a zero insieme al Senegal.  

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