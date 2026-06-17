Mondiali, tripletta di Messi contro Algeria. Norvegia batte Iraq

Notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Lionel Messi. Vittoria anche per la Norvegia che ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I). Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia, alle 22

Notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Lionel Messi. L'argentino, che ha segnato un gol nel primo tempo e due nella ripresa, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose. Vittoria anche per la Norvegia che ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I). La nazionale scandinava guida ora il Gruppo I davanti alla Francia, che ha sconfitto 3-1 il Senegal (terzo). Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia, alle 22 (TUTTE LE CLASSIFICHE).