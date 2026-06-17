Ad aprire l’esame di Maturità del 2026, come da tradizione, è la prima prova di italiano. L’orario di inizio è fissato alle 8.30, e gli studenti avranno sei ore di tempo per consegnare il proprio scritto. La prova è uguale per tutti a livello nazionale, con le tracce che vengono fornite direttamente dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo scopo del tema è quello di accertare la padronanza della lingua italiana, e anche mostrare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

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