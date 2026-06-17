Garlasco, madre Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci

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Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di Garlasco
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Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci

Cronaca
©Ansa

A renderlo noto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica

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Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato da Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. La donna, ha spiegato, "è stata ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno". La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica.

Il legale di Sempio: "Momento di abbassare i toni"

L'avvocato ha ricevuto la notizia mentre era in Cassazione con la collega Angela Taccia. "Come team difensivo - sottolinea - ci siamo raccomandati che Andrea stia vicino alla mamma, la tranquillizzi e le dica che noi moltiplicheremo addirittura gli sforzi perché si dimentichi gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le mail, perché spenga tutto, perché non è indagata e non è coinvolta. Ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento e forse questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni".

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