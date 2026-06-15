A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, dopo cinque processi, vecchie e nuove perizie, teorie e rumore mediatico la domanda è ancora lì, con una sentenza definitiva ma senza una risposta condivisa: chi ha ucciso Chiara Poggi? Garlasco: L'ombra del dubbio”, il documentario di Diletta Giuffrida a cura di Tonia Cartolano, prova a rimettere in fila i fatti che hanno portato alla condanna a 16 anni di Alberto Stasi e all’iscrizione nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, leggendoli da ogni punto di vista

Un viaggio a tappe attraverso le voci di chi questa storia la conosce dall'interno, come il giornalista e scrittore Piero Colaprico, che segue il caso da anni e che mette in discussione l’intero impianto accusatorio della procura di Pavia: “Alberto Stasi è stato condannato al termine di un processo indiziario. Per quello che riguarda Andrea Sempio, cosa stiamo rischiando di fare? Un altro processo indiziario?” e Fabio Giarda, membro del collegio difensivo di Alberto Stasi fino al 2018, che pone invece il dilemma morale al centro: “È più accettabile che ci sia un innocente in carcere o che ci sia un presunto colpevole in giro?” ha dichiarato.