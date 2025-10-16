Delitto Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale dove è sottoposta a degli accertamenti. Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna era stata trasferita da un’ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Stando alle prime informazioni le condizioni della donna non sarebbero gravi.

La nuova indagine

Non è la prima volta, da quando il figlio è tornato suo malgrado sotto i riflettori come nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, che Daniela Ferrari si sente male. Il 28 aprile aveva accusato un malore al Comando provinciale dei carabinieri di Milano, convocata come testimone nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. "Ho avuto dei capogiri ma non sono svenuta" aveva spiegato successivamente la 66enne che è stata sentita dai carabinieri anche lo scorso 26 settembre, giorno di perquisizioni nell'inchiesta bresciana sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Andrea Sempio è accusato di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva.