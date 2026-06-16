Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Aperture interamente dedicate alla firma dell'accordo tra Usa e Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Si va verso una missione navale europea per lo sminamento, dopo l'annuncio di Macron. Meloni: "L'Italia è pronta e ci sarà". Navi inviate solo con l'ok del Parlamento. Spazio anche al raid russo sulla cattedrale patrimonio dell'Unesco a Kiev. Sugli sportivi in primo piano la scelta del nuovo allenatore del Milan, individuato nel portoghese ex Manchester United Ruben Amorim
- È ancora l'accordo tra Usa e Iran, con la riapertura dello Stretto di Hormuz, a tenere banco sulla gran parte dei quoridiani in edicola stamattina. L'intesa siglata da una firma digitale, scrive il Corriere della Sera. Verso una missione navale europea, ma Israele dice: "Non è finita". Missili di Putin sulla cattedrale patrimonio Unesco a Kiev. Vertice del G7 a Evian, in Francia: Trump vede Meloni e Macron
- 'Europa, missione a Hormuz' titola in prima pagina La Repubblica. Al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei Volenterosi per sminare lo Stretto. Meloni: "L'Italia è pronta e ci sarà". Venerdì a Ginerva la firma della tregua, ma senza intesa sul nucleare "salta tutto". Israele ora accusa Netanyahu: "Incapace di vincere la guerra". Raid su Kiev, brucia cattedrale patrimonio Unesco
- Stessa apertura anche per La Stampa, con l'intesa che regge e la riapertura di Hormuz. Macron: "Pronti a guidare una missione europea nel Golfo". Meloni: navi con l'ok del Parlamento. Antifascismo, ira su Nordio: prosegue la polemica sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti alla fiera 'Più libri più liberi'. Il ministro della Giustizia: codice penale è di Mussolini
- La riapertura di Hormuz in primo piano anche sul Messaggero. Trump al G7: "Venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto". Ma l'accordo resta fragile: due mesi per trattare sul nucleare. A centro pagina le ricerche che proseguono senza sosta delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Ora spunta un video: "Nascoste da un parente"
- Sulla Gazzetta dello Sport la scelta del nuovo allenatore del Milan, che ha deciso di ripartire dal portoghese ex Manchester United Ruben Amorim. Difesa a tre e gioco d'attacco per tornare in Champions. Ma Capello mette in guardia. "Un azzardo". Ai Mondiali arriva la prima grande sorpresa: Capo Verde ferma la Spagna sullo 0-0, oggi l'esordio di Francia e Argentina
- Anche il Corriere dello Sport sceglie di aprire, con qualche perplessità, sul nuovo allenatore rossonero. Verso una società sempre più internazionale con un direttore tecnico tedesco in un club targato Usa e Svezia. Taglio alto per la Spagna fermata da Capo Verde e Lukaku salvatore del Belgio all'esordio contro l'Egitto
- Rispunta il nome di Domenico Berardi accostato alla Juventus. A farlo è Dino Zoff, che, intervistato da Tuttosport, promuove anche l'aventuale arrivo del portiere della Nazionale argentina Martinez. Prima mossa di Carnevali: riscattato Boga, ora via agli acquisti targati Comolli
- Sul Giornale spazio a quella che viene definita la 'vera sfida' di Trump su Hormuz e nucleare. Venerdì riapre lo Stretto, Netanyahu deluso: "Mi ricandido e vinco". Si parla anche delle proposte del campo largo sul fronte tasse
- Le ripercussioni economiche dell'accordo in primo piano sul Sole 24 Ore, col prezzo del petrolio in caduta e Wall Street e Milano che macinano record. SpaceX senza freni:dal debutto ha già guadagnato il 42% al Nasdaq
- Sul Fatto Quotidiano si legge di un 'Trump sconfitto dall'Iran' e di un''Ue genuflessa a Ben-Gvir'. Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, zero sanzioni per il ministro d'Israele. La Giunta ai pm: "Vietato leggere chat degli eletti"
- 'Guerra, benzina, bollette. La tregua cambia tutto' scrive Libero nel titolo principale della sua edizione odierna. I termini dell'accordo Usa-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. A centro pagina fotonotizia per 'Putin disperato', che 'profana la San Pietro degli ucraini'
- Fotonotizia a tutta pagina di Donald Trump sul Manifesto accompagnata dal titolo 'Farsi male'. Il riferimento è ai termini dell'accordo, con le due parti che non concordano sui fondamentali: non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per Israele non c'è alcun accordo. Il presidente Usa esce sconfitto e nasconde il suo disastro sotto la tregua
- Anche sul Resto del Carlino si parla a chiare lettere di 'accordo fragile' e di 'braccio di ferro su Hormuz'. Trump: lo Stretto riapre venerdì. Ma Teheran precisa: sovranità rimane nostra. Anche qui fotonotizia per i raid russi che colpiscono la cattedrale simbolo di Kiev. Favola Capo Verde: fermata la Spagna all'esordio mondiale