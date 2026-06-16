Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Aperture interamente dedicate alla firma dell'accordo tra Usa e Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Si va verso una missione navale europea per lo sminamento, dopo l'annuncio di Macron. Meloni: "L'Italia è pronta e ci sarà". Navi inviate solo con l'ok del Parlamento. Spazio anche al raid russo sulla cattedrale patrimonio dell'Unesco a Kiev. Sugli sportivi in primo piano la scelta del nuovo allenatore del Milan, individuato nel portoghese ex Manchester United Ruben Amorim