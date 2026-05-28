Papa Leone XIV sarà a San Marino il 22 agosto, poi Meeting di Rimini

Nella stessa giornata il Santo Padre farà l'intervento alla 47^ edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita a Rimini ascolta articolo

Papa Leone XIV, accogliendo l’invito degli allora Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, si recherà in Visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la Visita proseguirà al Meeting e alla Città di Rimini. Lo fa sapere il Vaticano.

“Si avverte la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni” “Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni. Ma il Vangelo ci riscuote”. Lo ha osservato il Papa chiudendo l’Assemblea generale della Cei in Vaticano. “Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe, vede il campo di Dio: "La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!’ “Il Pontefice invita a “non lamentarci soltanto dei terreni induriti né soffermarci semplicemente ai dati statistici, ma saper vedere, con gli occhi del Risorto, il raccolto che Dio stesso ci prepara”. Approfondimento Ucraina, Leone XIV: "Dove cadono missili, cadono speranze"

Il Papa alla Cei: “Ascoltare i giovani” “Abbiamo il coraggio dell’essenziale! Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo. Il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo”. Ha ammonito il Papa chiudendo l’Assemblea generale della Cei. Leone ha invitato al “coraggio di organismi di partecipazione vivi. Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Il coraggio di una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese in Italia”. “Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire, con la vita prima ancora che con le parole: ‘Abbiamo trovato il Messia’. L’Italia ha bisogno di questa testimonianza”, ha concluso. Approfondimento Pedro Sanchez a Roma, incontro con papa Leone XIV in Vaticano