La Procura di Trieste archivia il procedimento sul caso Unabomber

L'inchiesta era stata riaperta nel 2022. Il difensore di Zornitta: "Sì è chiuso in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione". All'attentatore del Nordest sono attribuiti 32 ordigni piazzati tra il 1994 e il 2006 ascolta articolo

Sul caso Unabomber sembra essere stata messa la parola fine. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, infatti, ha archiviato il procedimento che era stata riaperto nel 2022. Il difensore di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta "si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione". La Procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il Dna di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. "Si è chiuso in maniera perfetta - ha sottolineato Paniz - senza declaratoria di prescrizione, come io avevo chiesto, anche questo ennesimo capitolo. Finalmente! Dopo tanta ingiustificata sofferenza dell'ing. Zornitta e della sua famiglia. E tutto anche e soprattutto per colpa di un ispettore delinquente".

L'indagine su Zornitta e le manomissioni delle prove Le analisi della superperizia si erano concentrate in particolare su tracce pilifere risultate appartenere a due appartenenti alla polizia giudiziaria, verosimilmente contaminate durante le prime fasi investigative. Una delle parti offese si era opposta alla richiesta di archiviazione, mentre Zornitta aveva formalmente rinunciato alla prescrizione anche per gli ultimi attentati attribuiti al cosiddetto Unabomber del Nord Est, chiedendo una decisione nel merito. La rinuncia mirava a evitare l'estinzione dei reati per decorrenza dei termini e a ottenere una pronuncia definitiva sulla posizione dell'ingegnere friulano, che fu il principale indagato nella prima inchiesta sul bombarolo, fino a che non si scoprì che l'elemento chiave su cui poggiava l'accusa era stato manomesso da un ispettore di polizia, Ezio Zernar, che per questa circostanza era stato in seguito condannato in via definitiva. Leggi anche Unabomber, perizia scagiona Zornitta: "Prove manomesse, dimenticatemi"