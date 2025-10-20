Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Unabomber, perizia scagiona Zornitta: "Prove manomesse, dimenticatemi"

Cronaca
©Getty

 "Non ne posso più di questa vicenda", ha detto l'ingegnere friulano. "La mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. È  stato un incubo lungo oltre 20 anni. Ma ora basta: almeno la vecchiaia permettetemi di trascorrerla in pace, con la mia famiglia, guardando negli occhi, senza paura di essere giudicato, le persone che incontro"

ascolta articolo

Non si concluderà oggi la nuova inchiesta su Unabomber: gli atti sono tornati alla Procura che dovrà decidere come procedere, se rendere noti i nomi dei due soggetti che hanno contaminato i reperti e se chiedere l'archiviazione. A giudizio delle difese, si tratta di operazioni che richiederanno comunque alcuni giorni. "In totale sono state indagate 63 persone, ma quel che fa più specie è che avevano già i risultati che escludevano il coinvolgimento degli 11 iniziali, tra cui Zornitta, un anno e mezzo fa, e li hanno costretti a restare nel processo, con le sofferenze che questo ha comportato", hanno detto i legali degli 11 indagati.

Il commento di Zornitta: "Adesso dimenticatemi"

"Adesso dimenticatemi", è la richiesta, affidata all'Ansa dell'ingegnere friulano dopo la sua definitiva uscita dall'inchiesta su Unabomber, sancita dalla superperizia odierna che esclude la presenza del suo Dna sui reperti analizzati. "Non ne posso più di questa vicenda", ha aggiunto. La mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. È  stato un incubo lungo oltre 20 anni. Ma ora basta: almeno la vecchiaia, visto che ho 68 anni, permettetemi di trascorrerla in pace, con la mia famiglia, guardando negli occhi, senza paura di essere giudicato, le persone che incontro".

Leggi anche

Unabomber, dalla perizia nessun riscontro con Dna degli indagati

Cronaca: Ultime notizie

Turchia, imprenditrice muore dopo liposuzione a Istanbul

Cronaca

La donna, 50 anni, è deceduta dopo venti giorni in terapia intensiva nella città turca. Nel corso...

Morto il cardinale Menichelli, l'arcivescovo di Ancona aveva 86 anni

Cronaca

L'annuncio è stato dato dall'attuale arcivescovo Angelo Spina, che raccolse da Menichelli il...

Unabomber, perizia scagiona Zornitta: "Prove manomesse, dimenticatemi"

Cronaca

 "Non ne posso più di questa vicenda", ha detto l'ingegnere friulano. "La mia vita è stata...

Assalto bus Pistoia, Polizia indaga su una decina di sospetti

Cronaca

Proseguono le indagini su quanto accaduto ieri sera. Gli investigatori hanno sentito alcuni...

Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in una vetreria

Cronaca

La vittima aveva 58 anni, la persona rimasta ferita ne ha 34. Sul posto sono intervenuti i...

Cronaca: i più letti