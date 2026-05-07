Avvelenate con ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente

Gli inquirenti, secondo quanto confermato a La Repubblica da fonti qualificate, avrebbero in mano il possibile movente per il duplice omicidio di Pietracatella, in cui a fine dicembre sono morte avvelenate Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si restringe il caso a pochi sospetti per un dissidio nella cerchia familiare. Gli investigatori hanno ascoltato oltre cento testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina ascolta articolo

Continuano le indagini nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, in cui a fine dicembre sono morte avvelenate Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre 50enne e sua figlia di 15 anni. A più di un mese dalla scoperta della ricina nel sangue delle due donne vittime sono state sentite oltre cento persone informate dei fatti. E le audizioni proseguono nella Questura di Campobasso. Ora gli inquirenti, secondo quanto confermato a La Repubblica da fonti qualificate, avrebbero in mano il possibile movente, che restringe il caso alla cerchia familiare e a pochi sospetti.

Le indagini Secondo quanto trapela, la Squadra Mobile ha raccolto informazioni testimoniali da più di cento persone tra familiari, conoscenti e amici della famiglia. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto su 5 persone entrate in contatto con le vittime nei giorni precedenti al malore. Sempre Repubblica riporta che gli investigatori stanno battendo la pista del veleno procurato e ricavato in maniera artigianale dai semi della pianta del ricino, autoctona anche nel basso Molise. Una settimana fa è stato sentito il padre Lo scorso 30 aprile era stato ascoltato per circa cinque ore anche Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, sentito come persona informata dei fatti. L’uomo, insieme alla figlia Alice, 19 anni, e ai familiari di Antonella Di Ielsi, è parte offesa nel procedimento. Secondo quanto riferito dal suo legale, ha ribadito di non avere nemici, di non avere idea di chi potrebbe aver voluto fare del male alla sua famiglia e ha escluso qualsiasi dissidio all’interno della famiglia. Vedi anche Avvelenate con ricina a Campobasso, sopralluogo a casa delle vittime