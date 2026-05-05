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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la tensione nello Stretto di Hormuz, dove scatta l'operazione Usa Project Freedom. Gli Usa sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. 
Intanto la missione di Rubio a Roma si arricchisce di un incontro venerdì a Palazzo Chigi con Meloni. In primo piano anche i nuovi sviluppi nel caso Garlasco: dai pm anche Marco Poggi e le gemelle Cappa

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