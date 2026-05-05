Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la tensione nello Stretto di Hormuz, dove scatta l'operazione Usa Project Freedom. Gli Usa sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.
Intanto la missione di Rubio a Roma si arricchisce di un incontro venerdì a Palazzo Chigi con Meloni. In primo piano anche i nuovi sviluppi nel caso Garlasco: dai pm anche Marco Poggi e le gemelle Cappa
- In apertura la tensione a Hormuz con il titolo “Battaglia navale a Hormuz”, il racconto di un capitano “I miei 66 giorni ad aspettare nello Stretto tra missili e incertezza” e le analisi “Trappola reciproca” e “Il dilemma di Israele”. In taglio alto: “La Roma vince: Juve ora più vicina”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Mosca, Putin blindato: rischio attentato o golpe”. In spalla il caso Garlasco “Convocati in Procura le gemelle Cappa e il fratello di Chiara”. In taglio basso: “Crans, la Svizzera non invierà più fatture”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “La battaglia di Hormuz”, Gli Usa “distruggono sei imbarcazioni dopo che i pasdaran avevano lanciato missili e droni". Trump: "Se Teheran attacca sparirà dalla terra”. In evidenza anche “La Russa contro Flotilla: propaganda non salva vite”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Bunker e controlli. Putin in paranoia teme un golpe dell'ex Shoigu”. In centro pagina “Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi in procura”. In taglio basso: “Addio a Zanardi, atleti paralimpici porteranno la bara”.
- In apertura “Trump, l’accusa di Meloni”, “la premier: ‘Non capisco gli Usa’. Ma vedrà Rubio”. In evidenza anche l’analisi “Shock energetico l’Europa al bivio” e il commento “Se anche Salvini è freddo con Donald”. Spazio inoltre a “Il calvario dei medici da Gaza al Libano”. In taglio centrale: “Lunga vita ai cani, in Usa una pillola per la longevità”. In spalla: “Garlasco, in procura il fratello di Chiara e le gemelle Cappa”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “A Hormuz tornano i missili”. In primo piano anche “Meloni: ‘Venerdì vedrò Rubio’. E sulla Nato si dissocia da Trump” In alto spazio a “Italtennis al Colle ‘Esempio per tutti’”. Al centro “Garlasco, è il giorno delle Cappa. Dai pm anche il fratello di Chiara”. In evidenza anche “Roma travolgente Aria di Champions”. In evidenza anche “Blindate le riforme Pnrr Sanzioni a chi le annulla”.
- In primo piano “La battaglia di Hormuz. L’Iran attacca Emirati e Oman, gli Usa: colpite imbarcazioni di Teheran”. In apertura “Transizione 5.0, fuori i software in cloud. Cinque comunicazioni obbligatorie”. In evidenza anche “Deroghe al Patto, no di Bruxelles ‘Usare la flessibilità esistente’”. In taglio centrale: “Monopattini con targhe entro il 16 maggio”. Spazio inoltre a “UniCredit: ok dei soci all’aumento di capitale per Commerzbank”.
- In apertura “Milan e Juve rischio Champions: vi giocate le stelle. Il diavolo senza coppa? Dubbio Allegri, addio Modric. La Signora può perdere Yildiz e Comolli non è più al sicuro”. In alto spazio a “L’Inter si fa europea”, “Da Vicario a Koné e Palestra: ecco i nomi del futuro”. In evidenza anche “Arriva la Roma quarto posto a -1”. In spalla: “Jannik l’attesa di Roma Sinner punta anche Djokovic”.
- L’apertura è dedicata a “Rivoluzione casa. Sgomberi più veloci”, “L’ultima bozza: appartamenti liberi in 60 giorni. Stretta anche sulle morosità”. In taglio alto “Meloni, un altolà a Trump: ‘Critiche scorrette su di noi” e “Droni e razzi, Hormuz senza pace”. In evidenza “Madia lascia, Delrio quasi. Il Pd teme l’effetto domino”. In primo piano anche il caso Garlasco con “Sempio e quell’ultimo dubbio del pm: sarà interrogato il fratello di Chiara”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Hormuz, battaglia navale Trump: vi spazziamo via”. Sotto: “Meloni vedrà Rubio: ‘Non condividerei il ritiro Usa dalle basi in Italia’”. In alto spazio alla cronaca con “Muore con l’amica, gravissima la sorella”. In taglio centrale: “Garlasco, l’ora dei testimoni. Oggi le gemelle Cappa dai pm”. In spalla: “In migliaia per salutare Alex Zanardi ‘Era l’antidivo’”.
- In apertura “Tagli alle intercettazioni, multe e galera ai cronisti”. In evidenza anche il caso Minetti con “Cipriani nega, ma la cura era possibile in 8 ospedali italiani”. In spalla: “Flotilla abbordata di nuovo. Indagine a Roma: sequestro”. Spazio anche a “Battaglia Usa-Iran Hormuz. Xi sfida Donald per i dazi”. In taglio basso: “Nuove pandemie: il governo diserta simulazione Oms”.
- In apertura “I colpi sull’Europa che diventa grande”, “Gli europei in Armenia mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Paranoia in parata” e “Il reset passa per Kyiv”. L’editoriale: “Contro l’Italia della gnagnera, intristita dai fallimenti della Nazionale e incapace di uscire dal bar sport e vedere le meraviglie dello sport italiano”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Buchi nell’acqua”, “Scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale”. In spalla “Verso l’abisso trascinati dai fallimenti” e “Vertice di Erevan. L'Europa stretta tra Usa e Russia. Meloni vedrà Rubio”. In evidenza anche “Sicurezza e migranti, bocciatura Onu”. In taglio basso “La Flotilla riparte per Thiago e Saif” e “Il Fondo dei coloni e della pulizia etnica”.
- In apertura “La grande X”, “Sprint sulla nuova legge elettorale: primo sì entro luglio? C’è l'incubo pareggio. Di Battista e Vannacci in campo. Le due mine vaganti sono spine nel fianco per le coalizioni”. In evidenza anche “Trump: via a missione per liberare lo Stretto. Droni iraniani sugli Uae”. In spalla: “Rubio fa da mediatore Vedrà Meloni e il Papa dopo il gelo con gli Usa”. Spazio anche a “Fiano: ‘Stare a sinistra da ebrei si fa fatica ma io non mi arrendo’”. In spalla anche: “Figuraccia di Ranucci. Prima accusa Nordio poi chiede scusa in tv”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “Usa-Iran, tra droni e propaganda Meloni in ansia va a caccia di gas”. In evidenza anche il commento “Un conflitto che non ha nessun punto di approdo”. In taglio centrale: “La longevità del governo è una iattura” e “Non solo Biennale. Gli scontri a due spaccano la destra”. In taglio basso: “Senzatetto, l’emergenza invisibile. L’Italia non ha una vera strategia”.
- In apertura “Report, che figuraccia, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio va in onda e abbozza mezze scuse. Poi però si fa scudo con gli ascolti”. In evidenza anche “Iran, nuovo attacco. Usa pronti a reagire”. L’editoriale: “Il sarto di Trump sbarca a Roma”. In taglio centrale: “Minetti, le foto di una vita normale”. In spalla: “A Garlasco rispuntano perfino le gemelle Cappa”.
- In apertura "Chivu, si cambia!". “Nuova Inter: dal 21° scudetto alle mosse di mercato, più potere a Cristian e rinnovo fino al 2028. Assalto a Paz, Koné e Palestra. Moratti: "Nico meraviglioso”. In spalla la corsa alla zona Champions che si riaccende con “Poker Roma: Gasp-1 dalla Juve”. In taglio basso spazio a “Gli addetti all’arbitro convocati in Procura”.
- L’apertura è dedicata al mercato bianconero con “Juve, Basta! Ora Silva e Alisson”. In alto spazio a “Il Toro a Superga rabbia e orgoglio”. In evidenza anche “Roma boom rieccola a -1 dal 4° posto con 4 gol”. In spalla: “L’Inter scudetto ha Paz in canna”. Spazio inoltre a “Champions: per Simeone e l’Atletico sogno finale con l’Arsenal”.