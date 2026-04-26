Cognomi italiani, i 13 più rari a rischio estinzione: quali sono e perché stanno sparendoCronaca
Introduzione
Aguglione, Cantarutti, Diotallevi: sono solo alcuni dei tredici cognomi italiani che, secondo uno studio condotto da MyHeritage, nota piattaforma internazionale specializzata in genealogia, rischiano di svanire. Alla base di questo fenomeno ci sono due fattori intrecciati: il drastico calo delle nascite e i profondi cambiamenti sociali che stanno ridisegnando la struttura delle famiglie. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Un fenomeno demografico, non solo storico
L’indagine, costruita su archivi anagrafici e registri genealogici italiani, mette in luce una dinamica che va ben oltre l’aspetto linguistico o storico: si tratta di una questione demografica. La denatalità, che ha portato l’Italia a registrare uno dei livelli di fecondità più bassi d’Europa (circa 1,14 figli per donna secondo l’Istat), sta progressivamente interrompendo la continuità delle linee familiari. Quando una famiglia non ha discendenti, infatti, il cognome che la rappresenta finisce inevitabilmente per scomparire.
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I cognomi più a rischio
Molti dei cognomi individuati richiamano epoche passate, antichi mestieri o caratteristiche attribuite agli antenati:
- Aguglione: Cognome fiorentino risalente al XIII secolo, probabilmente collegato alla parola “aguglia” e quindi ad attività artigianali o alla pesca. Oggi è rarissimo;
- Bellagamba: Tipico dell’area tra Toscana ed Emilia-Romagna, nasce come descrizione fisica in epoca medievale. La sua diffusione è ormai limitata;
- Cantarutti: Di origine friulana, significa “piccolo cantante” ed era legato a figure musicali o popolari. Sopravvive in pochissimi nuclei, soprattutto vicino a Udine;
- Diotallevi: Cognome dal significato religioso, diffuso nel Centro Italia e spesso attribuito ai trovatelli. Oggi è sempre meno comune;
- Incognito: Assegnato a individui di origine sconosciuta, conserva un forte valore simbolico ma è in rapido declino;
- Legista: Presente soprattutto a Caltagirone, deriva dal latino e indicava un giurista o avvocato;
- Mangiaterra: Apparentemente curioso, potrebbe derivare da “Magnaterra”, cioè grande proprietario terriero;
- Mezzasalma: Legato a un’antica unità di misura agraria siciliana, più che a un significato macabro;
- Prencipe: Variante meridionale di “principe”, usata come soprannome per figure autorevoli;
- Proietti: Derivato da “proietto” (abbandonato), attribuito ai trovatelli in Umbria e Lazio;
- Scantamburlo: Cognome veneto di origine dialettale, oggi estremamente raro;
- Vespasiani: Collegato all’imperatore romano Vespasiano, mantiene un valore storico ma conta pochi portatori;
- Zappacosta: Di origine meridionale, richiama il lavoro agricolo ed è oggi più diffuso all’estero che nei territori d’origine.
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Il peso della crisi demografica
La rarefazione di questi cognomi è strettamente connessa al calo della popolazione. Quando un cognome è condiviso da un numero limitato di famiglie, la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di queste di avere discendenti: una condizione sempre meno frequente in Italia.
La mobilità geografica
A incidere è anche la crescente mobilità geografica. Le famiglie si spostano, si disperdono e abbandonano i territori d’origine, indebolendo ulteriormente quei cognomi radicati in specifiche comunità locali. I cosiddetti cognomi “territoriali”, nati in una singola area o legati a una precisa tradizione dialettale, risultano i più vulnerabili. Con lo spopolamento delle aree periferiche e la concentrazione nei grandi centri urbani, questi nomi rischiano di perdere definitivamente i loro ultimi portatori.
Genealogia digitale e memoria
Di fronte a questa progressiva scomparsa, la genealogia digitale si propone come uno strumento per preservare la memoria. Piattaforme come MyHeritage, che raccolgono miliardi di documenti storici e utilizzano anche tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, permettono di ricostruire alberi genealogici e risalire alle origini dei cognomi. Milioni di utenti nel mondo si affidano a questi servizi per riscoprire la propria storia familiare.
Identità e radici
L’interesse per le proprie origini non si riduce a una semplice nostalgia. Rappresenta piuttosto un tentativo di contrastare l’omologazione culturale tipica della modernità. I cognomi rari funzionano come piccoli archivi viventi: raccontano mestieri, ruoli sociali e frammenti di vita delle comunità del passato. La loro perdita non è solo simbolica, ma implica la scomparsa di tracce uniche della storia sociale italiana, difficilmente recuperabili anche attraverso le più avanzate banche dati.
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