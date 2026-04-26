Introduzione

Aguglione, Cantarutti, Diotallevi: sono solo alcuni dei tredici cognomi italiani che, secondo uno studio condotto da MyHeritage, nota piattaforma internazionale specializzata in genealogia, rischiano di svanire. Alla base di questo fenomeno ci sono due fattori intrecciati: il drastico calo delle nascite e i profondi cambiamenti sociali che stanno ridisegnando la struttura delle famiglie. Ecco cosa sapere