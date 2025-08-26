Doppio cognome, cresce l'utilizzo: a Milano lo ha un neonato su 5

Cresce nel nostro Paese l'utilizzo del doppio cognome. Soprattutto al Nord: a Milano un nuovo nato su tre ha il cognome di entrambi i genitori o solo della mamma (dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che ha tolto l'automatismo del nome del padre) . Secondo i dati dell'anagrafe, sui 9.147 bimbi nati in città nel 2024 il 18,6% ha il doppio cognome (quindi 1.700), una percentuale superiore al 16% dell'anno precedente. Sono invece il 13,6% quelli che hanno il cognome della madre. Il tasso di natalità a Milano è 6,48 per mille abitanti: il 72% delle neomamme sono italiane (6.650) con una età media al parto di 35,5 anni, età media che scende a 32,2 fra le mamme straniere (2.487). Si tratta di egiziane in primis (515), seguite da cinesi (220) e filippine (199).

I nomi più scelti

Per quanto riguarda la natalità, anche nei primi sei mesi di quest'anno i numeri non cambiano: sono infatti stati registrati all'anagrafe 4.323 neonati. Leonardo il nome preferito per i maschi, che resiste in classifica da oltre dieci anni, seguito da Tommaso e Edoardo (lo scorso anno la classifica era Edoardo, Leonardo e Tommaso), mentre fra le femmine conferma Sofia torna al primo posto come nel 2022 superando Matilde che, prima l'anno scorso, esce di classifica superata anche da Beatrice e Vittoria. I municipi più prolifici sono stati l'8 (1.434), 9 (1.242 nascite) e 7 (1.107), quindi nell'area che da San Siro arriva a Niguarda. Il quartiere con più piccoli però è al di fuori, nell'area fra Buenos Aires, porta Venezia e Porta Monforte, con 393 nascite. Al secondo posto i quartieri Bande Nere con 309 nuovi nati e Villapizzone-Cagnola-Boldinasco con 295 neonati.