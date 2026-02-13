La legge lo consente “a patto che si abbia una motivazione valida e giusta”. E la motivazione di tre fratelli di Rimini è stata ritenuta tale da consentire il cambio di cognome: dal paterno “Bocchini” al materno “Muratori”. La storia, raccontata dal Corriere di Bologna , è quella di tre giovani stanchi di portare un cognome “imbarazzante” che si prestava facilmente a derisione e scherno. Seguito l’iter previsto in questi casi (richiesta alla Prefettura), hanno chiesto e ottenuto il cambio.

La storia

Il primo a procedere è stato il secondogenito, nel 2022. Una volta che la sua pratica è stata accettata, è stata riproposta dal fratello maggiore e poi la famiglia ha deciso di estendere il cambio anche al terzo figlio, ancora minorenne. Il padre non si è opposto: "Ha le spalle larghe e non ci fa più caso" ha spiegato l'avvocata della famiglia, Cinzia Novelli. “Il cognome era diventato un problema, li imbarazzava - ha detto ancora la legale al Resto del Carlino - ma c’è voluto più di un anno prima che la Prefettura di Rimini concludesse l’istruttoria e decidesse di accogliere la richiesta. I funzionari hanno voluto cercare tra i precedenti, verificare se la motivazione addotta fosse valida”.