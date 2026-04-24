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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 aprile: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la guerra in Iran: Trump rivendica il “controllo totale” di Hormuz e ordina di “distruggere qualsiasi imbarcazione posizioni mine” nelle sue acque. In primo piano anche le dichiarazioni di Mattarella: “Barbarie se prevale la legge del più forte”. Al vertice Ue di Cipro la premier Meloni chiede all'Europa “più coraggio” sulla crisi energetica

 

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