Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la guerra in Iran: Trump rivendica il “controllo totale” di Hormuz e ordina di “distruggere qualsiasi imbarcazione posizioni mine” nelle sue acque. In primo piano anche le dichiarazioni di Mattarella: “Barbarie se prevale la legge del più forte”. Al vertice Ue di Cipro la premier Meloni chiede all'Europa “più coraggio” sulla crisi energetica
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Hormuz, la sfida di Trump”, “Il tycoon: controlliamo lo Stretto, va ucciso chi posa mine”. In evidenza anche le parole del Capo dello Stato: “Mattarella: no alla legge del più forte”. Spazio all’intervista a Papa Leone XIV dal titolo “Pellegrino di pace. Migranti trattati peggio di animali”. In taglio centrale “Wendy e la perdita del figlio: Vado in Svizzera a morire”. In spalla il “Caso Biennale, la giuria esclude dai premi Russia e Israele”.
- In apertura: “Conti, Meloni controlla la Ue”, la premier al vertice di Cipro: "Serve più coraggio, non escludo lo scostamento di bilancio". In primo piano anche le parole del Capo dello Stato dal Quirinale: “Mattarella: legge del più forte è barbarie”. In taglio centrale: “La famiglia spezzata dall’Ice è lo scatto simbolo dell’anno”. In taglio basso: “Giuria Biennale: niente premi a Russia e Israele”. In spalla: “Quella verità oltre l’amicizia tra il giornalista e l’assassino”.
- In apertura l’appello di Meloni al vertice Ue di Cipro con il titolo “Meloni sfida Bruxelles ‘Energia fuori dal Patto’”. Nel sommario “Sì Ue ai 90 miliardi per Kiev. Zelensky: Ucraina nell’Unione nel 2027”. In taglio centrale spazio a D’Urso che “denuncia Mediaset per ingiurie”, con il titolo “Io vi accuso”. L’azienda “Solo falsità". In spalla “Trump e i Maga il tempo delle faide” e “Se Usa e Cina agitano il Pacifico”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Hormuz, la minaccia di Trump”. In evidenza anche il richiamo “Mattarella celebra la Liberazione: ‘Conflitti e barbarie se prevale la legge del più forte’”. Al centro spazio allo sport con “Ribaltone Roma Ranieri è fuori”. In taglio primo piano anche “Avvelenate con la ricina, sequestrato il cellulare della figlia sopravvissuta”. In spalla: “Scostamento Meloni apre ‘Non si può escludere’”.
- In apertura “Irpef zero per 11,3 milioni di contribuenti Solo il 3,3% dichiara più di 75mila euro”. In taglio centrale spazio alla guerra in Iran con “Tutti i guai di Donald Trump nella palude della guerra con l’Iran”. In evidenza anche “Buco da 6,1 mld per il superbonus, spesa fuori traiettoria Ue”. In taglio basso: “UniCredit sale all’8,7% di Generali”. Presenti inoltre “Stm, rally a Piazza Affari: risultati oltre le attese” e “Meloni: l’Europa sia più coraggiosa su energia e conti pubblici”.
- In apertura il possibile approdo di Guardiola alla guida degli Azzurri con il titolo "Guardiola l'italiano”, “Pep ama il nostro paese, la Nazionale lo attira. In Spagna danno per scontato l'addio al City e la rinascita azzurra è una grande sfida”. In alto spazio al caos in casa Roma con “Ranieri via ha vinto Gasp”. In taglio basso: “Oggi Conte e l’Inter fa i conti”. In spalla l’intervista a “Tomori ‘Il mio Diavolo tornerà a vincere’”.
- In primo piano “Gli avvocati rossi bloccano i rimpatri: le storie dei criminali che restano in Italia” e “Tribunali e giudici in soccorso degli espulsi Cpr, l'Europa promuove il ‘Modello Albania’”. In taglio centrale: “Trump e la fine della guerra Il 1° maggio la data chiave”. In taglio basso: “È sana ma vuol morire. L’eutanasia di Wendy, una scelta che divide”. Spazio inoltre a “Caos Biennale, Mosca e Tel Aviv escluse dai premi” e “Meloni sveglia l’Ue ‘Più flessibilità per il caro energia’”.
- In apertura la guerra Iran con “Trump: controlliamo Hormuz. Conti Ue, pressing di Meloni”. In taglio centrale la cronaca con “Madre e figlia avvelenate. Lente sul cellulare della sorella”. In primo piano anche le dichiarazioni del Capo dello Stato: “Mattarella e il 25 aprile: barbarie la legge del più forte”. In taglio basso: “Inchiesta escort e calciatori, cento ragazze nella rete. Nel giro c’erano anche studentesse”.
- In apertura “Zero soldi per il riarmo: e ora chi lo dice a Trump?”, “Meloni nei guai ha firmato il 5% di Pil alla Nato, ma è ferma all’1,6%”. In alto: “Minetti: il compagno era socio di Epstein”. Spazio anche a “Report, la Rai contro Mottola: scrisse sul Fatto”. In spalla: “Ciò che Nordio Ignora”, “Pure le modiche mazzette fanno danni gravissimi”. In taglio basso: “Neri e mandanti occulti: la Corte boccia De Luca” e “Spioni: l’inchiesta per il Vaticano su palazzo inglese”.
- In primo piano la guerra in Iran con il titolo “Non arrendersi al ricatto di Hormuz”. L’editoriale: “La guerra in Iran ma non solo. I mercati ci ricordano perché si può essere ottimisti anche quando sembra che il mondo stia collassando”. In taglio centrale: “L’incredibile autogol sul deficit”. In taglio basso “Lo spread fra Meloni e Giorgetti” e “Gli arbitri di Meloni”. Spazio anche a “Ripescaggio Maga” e “Dietro gli spioni”.
- In apertura “Catena di smontaggio”, “L’Ocse abbassa ancora le stime di crescita dell’Italia e alza quelle dell’inflazione”. In primo piano anche alla guerra in Iran con “Trump: Hormuz è mio, fermi o sparo”. Spazio anche a “In Libano rabbia per Amal Khalil”. Presenti inoltre “Decreto sicurezza verso la firma con una nota del Colle” e “Ok al Cpr di Gjader Il parere alla Corte Ue”.
- In apertura “Mal D’America”, “L’ex 007 Mancini: ‘Siamo nel mirino dell'Iran (senza più leadership)’. Rossi Hawkins: ‘Trump è deluso dall'Ue, ma l'asse Italia Usa è forte’. Il Rettore Link, Giusti: ‘Gli italoamericani della Niaf, un ponte saldo’”. Il commento: “Il dilemma dello zio Sam”. In taglio basso la guerra in Iran con “Trump fa l’ottimista Stallo su Hormuz Caos nelle forze Usa”. Presente anche: “Avvocato Corte Ue: Ok ai Cpr in Albania. Meloni festeggia”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “Hormuz, escalation di minacce Caos e vendette alla Casa Bianca”, con l’analisi “Trump debole e ingestibile Una parabola che fa paura”. In taglio centrale “I tre partiti della destra in cerca d’autore” e “La premier e il decreto primo maggio: i conti non tornano Meloni va in crisi su lavoro e deficit”. In taglio basso: “Transizione ecologica irreversibile L’avanguardia globale in Colombia”.
- In apertura “La faccia come il bonus”, “Dopo aver fatto disastri tra banchi a rotelle, 110% e reddito grillino, la sinistra critica il governo, che ha portato il deficit dall'8,1% al 3,1%”. In taglio centrale: “Chi è l’uomo che vuole l’Italia ai Mondiali” e “‘Centri in Albania legali’. Bugie crollate”. Presenti anche “Malpensa, no al ricorso Resterà ‘il Berlusconi’” e “Nuovi insulti dai russi: ora tocca a Mattarella”.
- In apertura il caos in casa Roma con il titolo “Ranieri saluta”, “Divorzio alla Roma”, “Ieri s’è chiuso il rapporto tra i Friedkin e il senior advisor critico con Gasp”. Spazio anche alla Juventus con “Juve, c’è anche De Gea”. Presenti inoltre “Conte cambia: Napoli con Ali” e “Chivu, il primo regalo è in difesa”. In taglio basso anche “Sinner al Bernabeu arbitra Florentino”.
- In apertura “Gasp fa saltare Ranieri”, “Da sponsor del tecnico a suo "nemico" per la gestione degli infortuni e il mercato”. In taglio centrale: “Milan-Juve mosse scudetto”. In spalla: “Tra Vlasic e Toro si tratta il rinnovo”. In taglio basso spazio a “Real Sinner a Madrid conquista il Bernabeu”. Presenti anche “Inter, riecco Koné per esaltare Calha” e “Pellacani ‘Io, l’America e i miei tuffi’”.