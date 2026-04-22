Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa

Gli insulti dell'anchorman russo Soloviev alla premier Meloni occupano le aparture dei principali giornali in edicola. Solidarietà di Mattarella e dell'opposizione dopo le offese lanciate dalla televisione russa, con Meloni che dice: "Propaganda di regime". Tajani convoca l'ambasciatore. In evidenza anche il caos sul decreto Sicurezza, dopo i rilevi del Colle e la resistenza del governo, che lavora comunque ai correttivi. Sugli sportivi, l'impresa dell'Inter che ribalta il Como e vola in finale di Coppa Italia