Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa

Gli insulti dell'anchorman russo Soloviev alla premier Meloni occupano le aparture dei principali giornali in edicola. Solidarietà di Mattarella e dell'opposizione dopo le offese lanciate dalla televisione russa, con Meloni che dice: "Propaganda di regime". Tajani convoca l'ambasciatore. In evidenza anche il caos sul decreto Sicurezza, dopo i rilevi del Colle e la resistenza del governo, che lavora comunque ai correttivi. Sugli sportivi, l'impresa dell'Inter che ribalta il Como e vola in finale di Coppa Italia
- Sono gli insulti rivolti dalla televisione russa alla premier Giorgia Meloni ad aprire la gran parte dei quotidiani in edicola stamattina. L'attacco, in italiano, del conduttore Soloviev trova spazio sulla prima del Corriere della Sera, con Meloni che replica: "Propaganda di regime". Solidarietà da Mattarella. Saltano i negoziati sull'Iran, Vance rinuncia al viaggio a Islamabad. Di spalla, la trattativa del governo con il Colle sul decreto Sicurezza. Calciatori con le escort, serate da 3mila euro
- 'Da Mosca insulti in tv a Meloni' titola anche La Repubblica, con il conduttore filo Putin che accusa la premier di aver tradito gli Usa. Solidarietà bipartisan, mentre Roma convoca l'ambasciatore russo. Anche qui si parla di decreto Sicurezza, col dietrofront del governo dopo i rilievi del Quirinale. Fotonotizia per l'Iran, col negoziato che non riparte, ma Trump allunga la tregua
- Sulla Stampa il titolo principale è riservato a quello che viene definito il 'pasticcio' del governo sui migranti. Il Quirinale pronto a dare il via libera alla legge solo in contemporanea a un nuovo decreto per modificare il testo. Scontro sul premio agli avvocati per le espulsioni. Meloni: "Correttivi, ma la norma resta". A centro pagina, gli insulti choc di Soloviev alla premier e la trattattiva a oltranza tra Usa e Iran
- Anche il Messaggero dedica la sua apertura allo scontro diplomatico tra Roma e Mosca seguito alle offese pronunciate in televisione dall'anchorman vicino a Putin. Meloni replica: "Non abbiamo padroni". E Tajani convoca l'ambasciatore. Schlein parla di "sessismo inaccettabile, solidarietà anche da Conte. Battaglia alla Camera sulla sicurezza, in arrivo il decreto correttivo. A Roma code per visitare il pantheon: il ticket non spaventa
- Sulla Gazzetta dello Sport l'impresa dell'Inter, che ribalta il Como e conquista la finale di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri trovano in extremis la rete del 3-2 con Sucic dopo essere stati sotto per 2-0. La squadra di Chivu trascinata da Calhanoglu, autore di una doppietta. Il tecnico interista: "Ora possiamo sognare il doblete"
- 'Inter infinita' è il titolo col quale il Corriere dello Sport celebra la rimonta di forza dei nerzzaurri, la seconda nel giro di pochi giorni contro la squadra di Cesc Fabregas. Calhanoglu e Sucic rportano a galla la squadra di Chivu negli ultimi 20 minuti. Stasera a Bergamo Atalanta e Lazio si sfidano per guadagnarsi la finale a Roma
- Su Tuttosport calciomercato in primo piano, con i presunti contatti tra la Juvents e Robert Lewandowski: 6 milioni più premi l'offerta per convincere il bomber polacco. Taglio alto per la rimonta interista in Coppa Italia: nerazzurri trascinati da un super Calhanoglu
- Anche sul Giornale si parla della ribellione italiana dopo gli insulti choc rivolti sulla televisione russa a Meloni. Sulla sicurezza, intanto, la premier ribadisce: "Avanti con i rimpatri". Correttivi al decreto dopo i rilievi del Colle, ma il governo non molla
- In apertura sul Sole 24 Ore il deficit 2025 che per l'Italia resta al3,1%. Oggi l verdetto di Eurostat: niente uscita dalla procedura Ue fino al 2027. In taglio alto i colloqui Usa-Iran a Islamabad appesi a un filo, mentre viene estesa la tregua
- Lo scontro governo-Colle trova spazio anche sulla prima del Fatto Quotidiano, con Meloni, si legge, che 'difende i soldi agli avvocati per gli auto-rimpatri e umilia il Parlamento'. Clan Senese, il pentito Amico parla di Delmastro e FdI ai pm
- 'Vieni avanti Cremlino' è il gioco di parole con cui Libero racconta l'attacco frontale dello 'sgherro di Putin' a Meloni. Convocato l'ambasciatore, la premier replica: "Propagandista di regime". Più sotto la sfida a suon di copertine tra Silvia Salis ed Elly Schlein
- Ancora il sangue sparso dai coloni in Cisgiordania sulla prima pagina del Manifesto. In un assalto al villaggio palestinese di Al Mughayyir uccisi un bambino e un giovane uomo. Poche ore prima investito un 16enne e Israle non li ferma. Sicurezza, Meloni rivendica il pasticcio
- Si torna a parlare dei complicati negoziati tra Stati Uniti e Iran sull'edizione odierna del Resto del Carlino. Trump estende la tregua, ma Khamenei dice: "Non andremo al tavolo di islamabad". E Vance sospende la partenza per il Pakistan. Anche qui in evidenza le polemiche sul dl Sicurezza e il duro scontro tra Roma e Mosca