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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa

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Gli insulti dell'anchorman russo Soloviev alla premier Meloni occupano le aparture dei principali giornali in edicola. Solidarietà di Mattarella e dell'opposizione dopo le offese lanciate dalla televisione russa, con Meloni che dice: "Propaganda di regime". Tajani convoca l'ambasciatore. In evidenza anche il caos sul decreto Sicurezza, dopo i rilevi del Colle e la resistenza del governo, che lavora comunque ai correttivi. Sugli sportivi, l'impresa dell'Inter che ribalta il Como e vola in finale di Coppa Italia

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