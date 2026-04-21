Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa

La guerra in Medio Oriente con il nuovo round di colloqui tra Usa ed Iran, l'inchiesta su alcuni ex 007 per spionaggio illegale e peculato, la confessione di un padre che ha ucciso il figlio a Vasto e il ricordo di Papa Bergoglio, ad un anno dalla morte. Per lo sport, il calciomercato e la semifinale di Coppa Italia. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La guerra in Medio Oriente in primo piano: "L'Iran frena sui negoziati". Trump: "Intesa o bombardo". Perquisizioni a Roma e Milano: "Dossier, 007 sotto accusa". Indagato "per peculato" l'ex numero due dei Servizi, Del Deo. Salone del Mobile: "Antichi saperi e AI, il mondo a Milano, capitale del design". Omicidio a Vasto, morto un 21enne, il padre confessa: "L'ho ucciso con un'ascia". L'inchiesta: "Escort e movida, 4 arresti. Tra i clienti calciatori e vip".
- Ancora il conflitto in Medio Oriente in apertura: "Iran, il giorno della verità". Oggi in Pakistan secondo round di colloqui con gli Usa prima del cessate il fuoco. Trump: "Senza accordo cadranno molte bombe". Spionaggio illegale e peculato: "Sotto inchiesta l'ex 007 Del Deo". Politica: "Tensione sul decreto sicurezza, le condizioni del Colle per il sì". L'articolo di Carlo III: "Ho imparato da ragazzo che la natura va ascoltata". L'inedito di Bergoglio: "Perchè siamo affascinati dalla vocazione di Enea".
- Scommessa Trump: "Oggi faccio la pace", titola in apertura il quotidiano torinese. L'Iran "accetta di trattare ancora ma i Pasdaran sono divisi". E Vance "vola in Pakistan". Politica, Schlein: "Mai più il gas di Putin, imitiamo Sanchez". L'inchiesta: "Del Deo, Tavaroli e la rete nera". Il ricordo: "Il nostro Francesco". Un anno fa "la morte del Papa argentino". Delitto di Vasto: "Padre uccide il figlio, una tragedia di tutti".
- In primo piano l'inchiesta sulla "fabbrica dei dossieraggi". Perquisito Del Deo, ex numero due del Dis. Una "struttura clandestina di ex 007 ed ex uomini delle forze dell'ordine spiava persone e imprese". Crans Montana: "Fatture beffa alle famiglie dei feriti". Medio Oriente: "Usa-Iran, negoziati nel caos". Ma per Trump si è "vicini all'intesa". Vasto: "Ucciso a colpi d'ascia, il padre confessa". Inchiesta a Milano: "Escort sfruttate per i dopopartita dei calciatori".
- La "giravolta" sul memorandum italiano in primo piano: "Patto Ue-Israele, il bluff di Meloni. No alla revoca". Per il sì "Francia, Spagna e altri 18. No dell'Italia pure a finte sanzioni di Kallas". Società a guida pubblica: "Il giro di nomine già ci costa 11-15 milioni". L'inchiesta: "Spioni, indagati ex Aisi e l'amico di casa Crosetto". Politica, l'agenda di Marina Berlusconi per FI: "Fine vita, Ius Scholae e pm".
- In primo piano la semifinale di Coppa Italia, questa sera a San Siro, tra Inter e Como. "Voglia di gran finale". Chivu vuole "scudetto e coppa, doppietta riuscita solo ai big", Fabregas sogna di portare il club "dove non è mai arrivato". Calciomercato, Milan: "Sorpasso Sorloth". Fabio Capello: "Juventus da titolo con Silva e Kim". L'inchiesta: "La serie A a luci rosse". L'intervista a Carlos Alcaraz: "Grazie a Sinner continuo a crescere".
- Scudetto e Coppa: "Operazione doblete". Per l'Inter "caccia totale", a San Siro arriva il Como per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata. Se Chivu batte Fabregas "si prende la finale". Il riscatto Juve: "E' tornato Spalletti". Milan: "Mistero Pulisic, a digiuno nel 2026". Serie A, il posticipo tra Lecce e Fiorentina: "Magia Harrison, salvezza blindata". Figc, De Laurentiis: "Abete non è adatto".
- "Pellegrini vota Spalletti", è il titolo d'apertura. Il centrocampista della Roma, in scadenza di contratto e obiettivo bianconero: "Allenatore fuori dal comune, gran rapporto con lui". Coppa Italia, il ritorno delle semifinali: "L'Inter per la gloria, il Como per la storia". Serie A: "Fiorentina quasi salva, ma il Lecce non molla". Parla Pulici: "Io portavoce dei tifosi". Tennis, Sinner: "Forza Carlos, ti aspetto per batterti".
- L'inchiesta in primo piano: "Borsellino indagava su mafia e appalti, ecco le carte sparite". Un verbale dimostra "su cosa lavorava il magistrato, ma la pista fu sottovalutata". Guerra tra spie: "Bufera sull'ex 007, la Squadra Fiore e quelle manovre per colpire Meloni". Medio Oriente: "La statua del Cristo profanata dal soldato Idf". Iran: "Oggi un'altra ora X. E Trump vede l'accordo". Un anno dalla morte di Papa Francesco: "Leone ha raccolto l'eredità di Bergoglio".
- "Il conto svizzero" è il titolo d'apertura. Dopo la tragedia di Crans-Montana "lo sfregio degli ospedali: fatture fino a 75mila euro alle vittime". Le famiglie: "Un colpo". Poi le scuse dei Cantoni: "Pagheremo tutto noi". Politica, Mantovano al Quirinale: "Dubbi del Colle sulla legge per i rimpatri". Medio Oriente: "Pace o bombe, nuovo ultimatum di Trump". Calciatori, escort e discoteche: "L'inchiesta che scuote Milano". Ad un anno dalla morte: "L'eredità di Papa Francesco? Una Chiesa divisa e tempi bui".
- L'impatto della guerra in apertura: "Shock energia e trasporti sulle imprese. Ortofrutta fresca, è già corsa ai prezzi". Milano: "Salone del Mobile al via, l'incertezza dei mercati esteri". Dl sicurezza: "Rimpatri, stop alla manovra avvocati". Medio Oriente: "Nuovi colloqui Usa-Iran". Trump: "Senza un'intesa cadranno molte bombe". Inchiesta a Roma: "Dossieraggio, tra gli indagati anche l'ex numero due del Dis".
- "L'ultimo giorno di tregua", è uno dei titoli in prima pagina. Di certo nei colloqui tra America ed Iran c'è "solo la scadenza del cessate il fuoco domani". Mentre "Hormuz continua a non essere libero". Politica: "Conte & Salvini, gemelli del gas". Economia: "Meloni e la contesa del 3%". Russia: "Trump abbassa i costi a Putin". L'Inchiesta: "Il dio Del Deo".
- "Pasticciaccio brutto", il titolo d'apertura. Il governo "si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una Caporetto. La norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti respinta dal Quirinale. Alta tensione a Palazzo Chigi e nella maggioranza". Medio Oriente: "Negoziato Ira-Usa oggi. Forse". La banda degli spioni: "Indagato Del Deo, ex numero due del Dis".
- In primo piano il caso Del Deo che "fa tremare Meloni": "Dossieraggi e appalti agli amici". L'ex superspia "promossa dalla premier è indagata per peculato e accesso abusivo dai pm di Roma". Guerra del Golfo: "Usa e Iran si insultano, ma trattano". Politica: "Avvocati e rimpatri, è caos totale. I paletti di Mattarella al governo".
- "L'ennesimo penultimatum" è il titolo in primo piano. Il riferimento è "al nuovo annuncio di Trump". Oggi l'accordo, "altrimenti bombe". Vance arriva in Pakistan, "gli iraniani puntano al secondo round?". Le ragioni di Israele: "Soldato israeliano sfregia un Crocifisso". Netanyahu: "Un criminale". L'inchiesta: "Servizi segreti, inchiesta su Del Deo e i suoi neri". Il commento: "Il governo alla prova di fine legislatura per un'Italia più forte tra conti e sviluppo".
- La politica in apertura: "Dl Sicurezza, stop del Colle. Il governo studia modifiche". L'inchiesta: "Dossieraggi, indagato anche l'ex numero due degli 007". Medio Oriente: "Usa-Iran, la pax pachistana". Trump: "Sto vincendo la guerra". Milano: "Escort di lusso nei locali della movida. Dopo partita per calciatori di serie A". Crans-Montana: "La Svizzera manda i conti per le cure".