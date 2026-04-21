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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa

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La guerra in Medio Oriente con il nuovo round di colloqui tra Usa ed Iran, l'inchiesta su alcuni ex 007 per spionaggio illegale e peculato, la confessione di un padre che ha ucciso il figlio a Vasto e il ricordo di Papa Bergoglio, ad un anno dalla morte. Per lo sport, il calciomercato e la semifinale di Coppa Italia. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

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