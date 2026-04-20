Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merciCronaca
È scattato in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori contro il caro carburante, con stop di 144 ore fino al 25 aprile. Se l’adesione sarà ampia, si temono rallentamenti nella logistica, ritardi nelle consegne e rincari sui prezzi
Oggi, 20 aprile, è partito in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori proclamato per protestare contro l’“emergenza carburante”. Il fermo durerà 144 ore, fino alle 24 del 25 aprile, e coinvolge il trasporto merci su gomma. La mobilitazione arriva dopo le proteste già avviate nei giorni scorsi in Sicilia e nonostante le osservazioni espresse dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero.
Le ragioni dello sciopero
La protesta è stata indetta e confermata da Trasportounito per quella che è definita una “assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”. Lo sciopero mette a rischio la logistica e la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali. "L’aumento nel costo dei carburanti ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l’unica istituzione che ha prestato attenzione all’autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento”, ha dichiarato il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo.
I possibili effetti su merci e prezzi
Se l’adesione sarà elevata, si rischia un vero e proprio blackout della logistica in Italia dove la gran parte delle merci si muove proprio su gomma. Uno stop di sei giorni rischia di rallentare distribuzione e approvvigionamenti. Possibili ripercussioni potrebbero riguardare prodotti freschi e deperibili, linee produttive senza scorte e la movimentazione dei container, con il timore di rincari sui prezzi finali.
Le manifestazioni in attesa del blocco dell'autotrasporto
Negli stessi giorni anche Unatras, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali di settore, ha proclamato una mobilitazione e annunciato assemblee permanenti e presidi in circa 100 città italiane. “Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi”, hanno spiegato da Unatras. “Le imprese stanno lavorando in perdita e non sono più in grado di assorbire ulteriori rincari”.
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