La vittima si chiamava Luigi Nappo, aveva 55 anni ed era residente a Marano di Napoli. Si trovava in strada a piedi all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, impegnato nella manifestazione dei mezzi pesanti contro il caro carburante. Il conducente della vettura che lo ha investito, un 23enne a bordo di una Mini Cooper, si è fermato ed è stato denunciato

Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era in strada a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. La vittima si chiamava Luigi Nappo, aveva 55 anni ed era residente a Marano di Napoli. L'incidente è avvenuto nel tratto all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura. A investirlo è stata una Mini Cooper, il cui conducente, un 23enne incensurato residente a Caserta, si è fermato ed è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti sull’eventuale assunzione di droga e alcol. È stato poi denunciato per omicidio stradale.