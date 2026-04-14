Sciopero autotrasportatori in Sicilia contro caro carburante

Merci bloccate dalla notte scorsa nei porti della Sicilia. È l'effetto dello sciopero attuato dal Comitato trasportatori siciliani che, secondo stime del suo segretario, Salvatore Bella, ha "registrato un'adesione del 90 per cento" paralizzando l'attività di carico e scarico merci. La protesta andrà avanti per cinque giorni e non è collegata a quella promossa in contemporanea da Unitras a livello nazionale: "Ci siamo staccati da tempo - spiega Bella - perché i trasportatori siciliani hanno esigenze diverse rispetto agli altri, da noi è tutto più difficile e più caro". Come l'Ets, aggiunge il segretario del Comitato trasportatori siciliani, la tassa eco green imposta dall'Europa: "Da due anni paghiamo circa 400 euro in più per viaggiare sulle navi, perché le compagnie di navigazione hanno trasferito le loro spese su di noi, facendo lievitare le nostre spese".