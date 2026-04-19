Omicidio Dino Carta a Foggia, indagini su un uomo morto nel 2023

Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile. Ancora nessuna traccia del killer, forse ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre si allontanava dal luogo del reato in bicicletta. L’appello della moglie della vittima: “Se qualcuno sa un minimo particolare, lo dica alle forze dell'ordine per fare chiarezza e dare giustizia a Dino". Il movente forse legato alla morte di un uomo caduto da un'impalcatura del palazzo di Dino Carta tre anni fa ascolta articolo

Non c’è ancora un responsabile per l’uccisione di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni raggiunto da quattro colpi di pistola mortali alle spalle la sera del 13 aprile a Foggia. Le indagini si stanno concentrando sulla vita privata e professionale della vittima: Carta era incensurato ma nelle ultime ore gli investigatori stanno cercando possibili legami con la morte di un altro uomo avvenuta tre anni fa nello stesso stabile del personal trainer. Il 22 ottobre del 2023 un giovane cadde e morì da un'impalcatura che all’epoca circondava il palazzo dove abita la famiglia Carta, in via Caracciolo.

Possibile movente nell’incidente del 2023 L’uomo morto cadendo dall’impalcatura non era residente nel palazzo. Precipitò dal terzo piano e il fatto venne classificato come incidente in quanto sul corpo non vennero trovati segni di violenza e il caso fu archiviato. Dopo l’uccisione di Dino Carta, però, quel fascicolo è stato ripreso in mano dagli investigatori: il sospetto è che la morte dell’uomo del 2023 possa aver innescato risentimenti nei confronti della famiglia Carta. Il movente, dunque, potrebbe essere la vendetta da parte di qualcuno che ritiene il personal trainer e i suoi parenti (anche il padre risiede nello stesso stabile) responsabili di quell’incidente. Si tratta solo di ipotesi al vaglio dei carabinieri e della Procura. Leggi anche Omicidio personal trainer a Foggia, fissata l'autopsia