Milano, oggi tre cortei contro il Remigration Summit: orari e percorsi

Tre piazze e un unico obiettivo: protestare contro il Remigration Summit . Oggi, sabato 18 aprile, Milano sarà attraversata da tre cortei contrari all’iniziativa, mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo lungo il percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna il corteo della Liberazione da Porta Venezia al centro città. I promotori delle mobilitazioni contrarie all'iniziativa leghista, riuniti ieri mattina in piazza Duomo per presentare la giornata, hanno contestato la scelta del tragitto concesso al Carroccio: "Consentire a un partito razzista, xenofobo e ideologicamente fascista come la Lega di seguire lo stesso percorso della manifestazione del 25 aprile è uno sfregio alla città Medaglia d'Oro per la Resistenza".

I cortei: orari e percorsi



Il corteo della Lega partirà alle 14.30 da via Palestro e raggiungerà piazza Duomo, dove è previsto il summit. Sul fronte opposto, alle 14 da piazza Lima partirà la manifestazione “Milano è migrante”, promossa da associazioni, partiti e realtà autorganizzate con lo slogan “Fuori i razzisti e i fascisti da Milano”. Sempre alle 14 partirà da piazza Tricolore il corteo organizzato da diversi spazi sociali milanesi, tra cui il Lambretta, al grido di "Antifa. Liberiamo Milano. Senza paura, contro fascismo, razzismo e sessismo". Una terza manifestazione è invece convocata alle 13.30 in piazza Argentina, da dove partirà il tradizionale corteo delle realtà palestinesi. Il piano prevede che i tre cortei confluiscano poi verso piazza Santo Stefano, nella zona dell'Università Statale, evitando l’avvicinamento al Duomo. I percorsi definitivi, però, sono ancora in fase di definizione. Per le 10 è inoltre prevista una manifestazione organizzata dal responsabile per l'immigrazione di Forza Italia a Milano, Amir Atrous, per dare voce alle seconde generazioni, iniziativa dalla quale i vertici di partito hanno preso le distanze.

Viabilità a rischio: ecco dove



Diverse le vie interessate: l'asse Porta Venezia-Duomo e l'area circostante all'Università Statale. Sul sito di Atm Milano saranno comunicate eventuali chiusure delle fermate della metropolitana: la stazione Duomo chiuderà alle 11.