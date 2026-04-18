Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte avvelenate a Campobasso, sentiti ancora parenti e conoscenti delle vittime

Cronaca
©Ansa

La squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle numerose deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni

ascolta articolo

Stanno proseguendo a ritmo incessante, in questura a Campobasso, gli interrogatori che gli inquirenti stanno conducendo nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella e sulla morte della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, per avvelenamento. La squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle numerose deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni.

Le persone sentite

Diverse persone sono state sentite anche più volte dall'inizio dell'indagine, segnale che gli investigatori hanno individuato discrepanze e punti poco chiari sulla vicenda, scegliendo così di riconvocare alcuni dei soggetti già ascoltati. Nelle prossime ore, tra l'altro, sarà nuovamente interrogato anche Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte durante le scorse feste di Natale. È inoltre atteso a breve l'arrivo della relazione finale dal Centro antiveleni di Pavia sulla presenza della ricina nel sangue delle due vittime. 

L'ipotesi degli inquirenti

Nella giornata di ieri è stata sentita a lungo, per la seconda volta, la cugina di Gianni Di Vita, Laura. Nella sua casa, attualmente, vivono lo stesso Gianni e sua figlia Alice, dopo il sequestro della loro abitazione. La pista più battuta, ma non confermata dagli inquirenti, sembrerebbe essere quella sentimentale, ovvero quella di una donna - ancora da individuare - che, invaghitasi di Gianni Di Vita, potrebbe aver avvelenato la moglie. Ma come e quando?  E perché anche la figlia?  A queste domande stanno cercando di rispondere la procura e la squadra mobile. Confermata, direttamente dal Maugeri di Pavia, ma ancora in via informale, la “non negatività” alla ricina del sangue di Sara e Antonella e la “negatività” di Gianni. Intanto Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, ha nominato un suo consulente scientifico: si tratta di Mauro Iacoppini, chimico-tossicologo, specializzato nella ricerca di sostanze d’abuso su materiale biologico e non biologico.

 

Approfondimento

Morte avvelenate, il legale del marito rinuncia all'incarico

Cronaca: Ultime notizie

Bergamo, alpinista muore travolto da sassi. Illesi due compagni

Cronaca

L'uomo stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla...

Rapina in banca a Napoli, geologo: "Cunicolo realizzato da 4 persone"

Cronaca

Rispetto alle caratteristiche riscontrate e il lavoro realizzato, il cunicolo che sale dalla...

Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una lite: un fermo

Cronaca

La vittima sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. Sono in corso le indagini

Agguato nella notte nel bergamasco, due uomini uccisi

Cronaca

Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli aggressori sarebbero arrivati...

Roma, “caveau" della droga in camera da letto: arrestato 52enne

Cronaca

L’arresto è avvenuto nel quartiere Quarticciolo. L’uomo avrebbe custodito la droga destinata ai...

Cronaca: i più letti