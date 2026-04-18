La squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle numerose deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni

Stanno proseguendo a ritmo incessante, in questura a Campobasso, gli interrogatori che gli inquirenti stanno conducendo nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella e sulla morte della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, per avvelenamento. La squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si aggiungono alle numerose deposizioni già raccolte negli ultimi dieci giorni.

Le persone sentite

Diverse persone sono state sentite anche più volte dall'inizio dell'indagine, segnale che gli investigatori hanno individuato discrepanze e punti poco chiari sulla vicenda, scegliendo così di riconvocare alcuni dei soggetti già ascoltati. Nelle prossime ore, tra l'altro, sarà nuovamente interrogato anche Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte durante le scorse feste di Natale. È inoltre atteso a breve l'arrivo della relazione finale dal Centro antiveleni di Pavia sulla presenza della ricina nel sangue delle due vittime.