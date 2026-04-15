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Dodicenne morta schiacciata da un albero a Bisceglie, 5 indagati per omicidio colposo

Cronaca
©Ansa

Per il caso di Alicia Amoruso, risultano indagate cinque persone per concorso in omicidio colposo e gravità del reato. Si tratta di quattro dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e del legale rappresentante della società incaricata della gestione del verde pubblico

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Proseguono le indagini sul caso di Alicia Amoruso, la dodicenne travolta e schiacciata da un albero di pino sradicato dal vento a Bisceglie. Cinque persone sono attualmente iscritte nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo e gravità del reato. Si tratta di quattro dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e del legale rappresentante della società incaricata della gestione del verde pubblico. 

La tragedia a Bisceglie

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è verificata nel pomeriggio del 14 aprile in via Veneziano, quando un pino è improvvisamente crollato a causa del maltempo colpendo la dodicenne che si trovava lungo la strada poco dopo l'uscita da scuola. Inutili i soccorsi. La vittima è morta per un possibile trauma da schiacciamento.

Le indagini e l'autopsia

L'iscrizione nel registro degli indagati, disposta dal sostituto procuratore Francesco Chiechi, rappresenta un atto tecnico necessario per consentire alle persone coinvolte di nominare consulenti di parte in vista degli accertamenti irripetibili. Nelle prossime ore sono attesi il conferimento di incarico per la consulenza ingegneristico-tecnica, che sarà affidata agli ingegneri Giuseppe Colangelo e Andrea Pugliese, e per l'autopsia sul corpo della dodicenne, che verrà effettuata dal medico legale Davide Ferorelli nel Policlinico di Bari. Le due consulenze dovranno accertare le "cause e dinamiche dell'evento che ha determinato il decesso". 

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