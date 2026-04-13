Vento in Puglia, a Bisceglie 12enne muore colpita da albero. Una vittima anche a TarantoCronaca
La ragazzina è morta dopo essere stata travolta per strada da un albero caduto .La procura di Trani ha aperto un'inchiesta. Un operaio 38enne è stato invece colpito da un palo della luce, caduto probabilmente sempre a causa delle forti raffiche, a Taranto. Voli in arrivo all'aeroporto di Bari dirottati sugli scali di Brindisi e di Fiumicino
Ci sono due vittime causate dal forte vento, in Puglia. Si tratta di una ragazzina di 12 anni, morta a Bisceglie, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto, e di un operaio, colpito da un palo della luce, caduto probabilmente sempre a causa delle forti raffiche, a Taranto (LE PREVISIONI METEO).
Le vittime
Aveva 12 anni (e non 16 come si era appreso in un primo momento,ndr) la giovane morta a Bisceglie. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città. Sull'accaduto la procura Trani ha aperto un'inchiesta. Aveva, invece, 38 anni l’operaio morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.
Approfondimento
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Uomo ferito gravemente a Margherita di Savoia
Ma si è verificato anche un altro incidente che ha coinvolto un altro operaio, di 64 anni, originario di San Ferdinando di Puglia, rimasto ferito gravemente mentre era a lavoro in un’azienda agricola di Margherita di Savoia, nel Nord Barese. L'uomo sarebbe stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta, caduti da circa cinque metri di altezza, a causa del forte vento. Il 64enne, subito soccorso dal personale del 118, ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale che hanno richiesto un suo trasferimento, in codice rosso, in eliambulanza al policlinico Riuniti di Foggia. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
Disagi per i voli in arrivo a Bari
Le forti raffiche di vento soffiano dallo scorsa notte sulla Puglia e, stando all'allerta meteo della Protezione civile regionale, potrebbero aumentare ancora nelle prossime ore. Intanto, tutti i voli in arrivo all'aeroporto di Bari vengono dirottati sugli scali di Brindisi e di Fiumicino. Inoltre, a Bari è stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero monumentale, dei parchi e dei giardini cittadini. Anche a Foggia, fino alle 7 di domani, disposta la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, del parco urbano Karol Wojtyla e del cimitero.