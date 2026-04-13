La ragazzina è morta dopo essere stata travolta per strada da un albero caduto .La procura di Trani ha aperto un'inchiesta. Un operaio 38enne è stato invece colpito da un palo della luce, caduto probabilmente sempre a causa delle forti raffiche, a Taranto. Voli in arrivo all'aeroporto di Bari dirottati sugli scali di Brindisi e di Fiumicino

Le vittime

Aveva 12 anni (e non 16 come si era appreso in un primo momento,ndr) la giovane morta a Bisceglie. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città. Sull'accaduto la procura Trani ha aperto un'inchiesta. Aveva, invece, 38 anni l’operaio morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.