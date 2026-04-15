Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, dopo che la premier aveva definito "inaccettabili" le dure parole del presidente Usa contro Papa Leone XIV. Schlein condanna l'attacco alla premier e il presidente Mattarella difende il Pontefice: "Le sue parole antidoto all'autoesaltazione". Spazio anche all'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: il 17enne fermato è un campione di boxe
- In apertura l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, dopo che la premier ha definito "inaccettabili" le parole del presidente Usa contro Papa Leone XIV: "Non ci aiuta, scioccato". Intanto, il pontefice lancia un nuovo messaggio: "Dio non sta con i prepotenti". Spazio anche all'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: "Le accuse al 17enne: è pugile, l'ha colpito". In prima pagina anche il caso dell'avvelenamento a Campobasso: "Le tracce di veleno su madre e figlia, ma non su padre". Infine, il caso di Felice Maniero: "Non rifarei il bandito".
- In primo piano ancora Trump che "scarica Meloni": "Sono scioccato, è senza coraggio". La replica di Leone XIV: "Dio non sta con i prepotenti". Nel frattempo, gli Usa "non chiudono i colloqui con l'Iran", mentre è "stop al memorandum Italia-Israele sulla difesa". Spazio anche alla guerra in Sudan con il reportage di Fabio Tonacci: "A Khartoum tra i fantasmi della guerra dimenticata". Infine, l'omicidio di Bongiorni a Massa: "Uno degli arrestati è promessa della boxe".
- "Trump-Meloni, il divorzio" è il titolo d'apertura della Stampa sull'attacco di Trump a Meloni, dopo che la premier ha difeso papa Leone XIV. Il governo "rompe" anche con Netanyahu: "Stop al patto di difesa". Intanto, Schlein condanna gli attacchi del presidente e Mattarella difende il pontefice. Usa Spazio anche al Medio Oriente e al blocco di Hormuz: "Lo spettro della recessione globale". In prima pagina anche l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: "Un video riscrive il delitto: scontro tra la vittima e un pugile ragazzino".
- Ancora in apertura lo "strappo" tra Trump e Meloni. Il presidente Usa: "Giorgia non ci aiuta nella guerra, sono scioccato". La premier: "Sono stata chiara, nessuna sudditanza". E Mattarella: "No all'autoesaltazione, il potere togli equilibrio". Spazio anche alla guerra in Iran e al "patto cinese per Usa-Iran", mentre le Borse "credono alla tregua". In prima pagina anche il progetto di tre maxi-arene al Foro: "Internazionali da un miliardo". Infine, il caso dell'avvelenamento a Campobasso: "Mamma e figlia avvelenate, il marito negativo alla ricina".
- "Potere Chivu" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport dedicato al tecnico dell'ìInter che "firmerà il rinnovo per aprire un ciclo". Spazio anche all'intervista a Sandro Mazzola: "Titolo meritato, Lautaro resti a vita e superi Meazza". In prima pagina anche il Milan che "vuole blindare Allegri", mentre De Laurentiis afferma: "Conte decida ora". Ancora i rossoneri: "Leao, ti giochi tutto". Poi, i bianconeri: "Solo big per la Juve, il colosso coreano (Kim) se Bremer va via".
- In apertura il futuro del Napoli: "Conte cambia tutti". Sulla questione, le parole di De Laurentiis: "Se vuole andar via lo dica subito". Spazio anche agli "obiettivi" della Juve: "Da Alisson a Højbjerg: la lista di Spalletti". Poi, la Serie A "ha perso tanti gol e bomber". E ancora la Figc: "Lotito ritenta il blitz". In prima pagina anche la Champions, con l'Atletico Madrid in semifinale: "Cholo, festa copn Lookman".
- In apertura la Juventus che "rifà la sinistra". E ancora: "Bernasconi e Spinazzoli se parte Cambiaso". Spazio anche alla Champions: "Cholo capolavoro, cioa Barca". In prima pagina anche il Torino e la promessa di Vlasic: "Sì, resto al Toro". Poi, le elezioni Figc e l'intervista a Valentini: "Chiudetevi in una stanza e uscite solo con le riforme". Poi, le Olimpiadi 2036: "Torino, Milano, Genova: il triangolo dei Giochi 2036".
- In primo piano l'allarme dell'Fmi sulle ripercussioni del blocco Hormuz: "Allarme recessione mondiale". Spazio anche all'affondo di Trump alla premier: "Scioccato da Meloni, non ha coraggio". Schlein: "Non accettiamo attacchi all'Italia. Il Papa: "Dio non sta con i prepotenti". Nel frattempo, l'Italia non rinnova l'accordo con Israele sulla difesa. In prima pagina anche i colloqui Usa-Iran: "Riparte il dialogo". Intanto, "giù gas e petrolio". Poi, le banche: "Scossa della Bce per il consolidamento".
- "Trump bombarda pure Meloni" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Il presidente Usa: "Non mi aiuta con la guerra, mi ero sbagliato su di lei". Nel frattempo, la Cina "media su Hormuz". Spazio anche allo stop dell'Italia al patto sulla difesa con Israele: "Meloni sospende (ma non annulla)". E sul caso Flotilla: "S'indaga con la rogatoria: tortura e rapina". In prima pagina anche il caso mafia-appalti: "Le stragi e la pista nera: Cassazione boccia pm nisseni".
- "Italia First" è il titolo d'apertura del Giornale, dopo l'attacco di Trump alla premier Meloni. Il presidente Usa: "Scioccante, non ci aiuta in guerra". La presidente del Consiglio "tira dritto e prende le distanze pure da Israele". Intanto, papa Leone XIV replica: "Dio non sta con i prepotenti". Poi, l'analisi sulla vicenda: "Giorgia e quell'equilibrio che era destinato a scoppiare". In prima pagina anche l'intervista a Malagò sulla Nazionale: "Porto credibilità e affidabilità".
- "Era una Maga" è il titolo in prima pagina del Manifesto sull'attacco Trump-Meloni. La premier "è ora una 'debole' per Trump, punita per averlo criticato dopo gli attacchi al papa". Sulla vicenda l'editoriale di Andrea Fabozzi: "Un doppio fallimento". Spazio anche allo stop dell'Italia all'accordo sulla difesa con Israele: "Ma in Ue difende la partnership". In prima pagina anche il patto di stabilità dell'Ue: "L'Italia va allo scontro". E poi la guerra in Iran, gli Usa "bloccano Hormuz" e il Fmi lancia l'allarme "recessione".
- In primo piano l'attacco del presidente Usa alla premier: "Trump fuori di Meloni". Il tycoon: "Sono scioccato, non vuole aiutarci con la guerra, mi sbagliavo su di lei". Ma la presidente del Consiglio "tira dritto". Spazio al caso Florilla: "Contestato il reato di tortura". Poi, l'Italia chiede "lo stop" al patto di stabilità dell'Ue "prima che sia tardi". Sulle elezioni in Ungheria: "Il voto ungherese non c'entra con le rivolte anti-Urss del '56". Infine, l'editoriale di Mario Sechi: "In politica estera l'amicizia non può esistere".
- In primo piano l'attacco di Trump alla premier: "Meloni sedotta e abbandonata". Il tycoon: "Giorgia non ha coraggio, sono scioccato, mi sono sbagliato su di lei". Nel frattempo, il pontefice replica: "Dio è straziato dalle guerre e non sta con i prepotenti". In prima pagina anche la guerra in Iran: "Iran e Libano, la doppia partita dei negoziati". L'editoriale di Nicola Imberti: "O cambiare o scomparire, il bivio difficile della premier". E quello di Walter Veltroni: "Il Pd non può accontentarsi del 2 per cento".
- "Cambiamento di fronte" è il titolo in primo piano di Avvenire sullo scontro Trump-Meloni. Intanto, il governo "blocca il rinnovo dell'intesa sulla Difesa con Israele". In prima pagina anche le parole di Papa Leone XIV che replica a Trump: "Dio straziato, non sta con i prepotenti". Spazio anche alla guerra in Iran e al blocco Hormuz: "Colloqui in ripresa, per Hormuz un piano dalla Cina". E poi, l'economia: "Lo spettro recessione e i possibili tagli alla spesa sociale".
- "Effetto Trump" è il titolo del Riformista sulle tensioni Trump-Meloni. E "scatta l'unità nazionale": le opposizioni "al fianco del governo". Le parole di Chicco Testa: "L'Italoia sia coesa contro la crisi energetica". Spazio anche allo stop dell'Italia all'accordo sulla difesa con Israele: "L'Italiata mette in forsa l'intesa con Israele, sarebbe un autogol". E poi, l'editoriale di Stefano Giordano: "Squarciato il velo su mafia e appalti, verità per Borsellino".
- In primo piano l'attacco di Trump a Meloni. Il presidente Usa: "Sono scioccato, su di lei mi sbagliavo". La premier: "Nessuna sudditanza". Schlein: "Ferma condanna per le accuse". Spazio anche alle parole di Papa Leone XIV: "Dio non sta con i prepotenti". In primo piano anche la fiaccolata a Massa in ricordo di Giacomo Bongiorni, ucciso in un pestaggio in piazza Felice Palma. Tra i fermati, "un pugile 17enne". Poi, Usa e Iran "pronti a nuovi colloqui: proposta cinese".