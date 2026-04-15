Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, dopo che la premier aveva definito "inaccettabili" le dure parole del presidente Usa contro Papa Leone XIV. Schlein condanna l'attacco alla premier e il presidente Mattarella difende il Pontefice: "Le sue parole antidoto all'autoesaltazione". Spazio anche all'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: il 17enne fermato è un campione di boxe