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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, dopo che la premier aveva definito "inaccettabili" le dure parole del presidente Usa contro Papa Leone XIV. Schlein condanna l'attacco alla premier e il presidente Mattarella difende il Pontefice: "Le sue parole antidoto all'autoesaltazione". Spazio anche all'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: il 17enne fermato è un campione di boxe

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