Sono terminate nelle scorse ore le attività nei 13 cantieri del maxi intervento dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) di Pescara per il potenziamento della condotta "Giardino", intervento programmato a causa del quale ieri all'alba è stata sospesa l'erogazione idrica in 19 comuni abruzzesi. L'Aca ha spiegato che sono in corso le manovre di immissione dell'acqua nella nuova condotta e che vanno seguite ancora delle accortezze ascolta articolo

Sono terminate nelle scorse ore le attività nei 13 cantieri del maxi intervento dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) di Pescara per il potenziamento della condotta "Giardino", intervento programmato a causa del quale ieri all'alba è stata sospesa l'erogazione idrica in 19 comuni abruzzesi - 13 della provincia di Pescara, 5 del Chietino e uno del Teramano, compresi i capoluoghi Pescara e Chieti - per un totale di oltre 250mila persone. L'Aca ha spiegato che sono in corso le manovre di immissione dell'acqua nella nuova condotta. I sistemi di telecontrollo, inoltre, hanno confermato il regolare riempimento dei serbatoi comunali motivo per il quale è prevista nell'arco di poco la riapertura delle reti interne, mentre il ripristino dell'erogazione idrica avverrà in modo graduale nel corso della giornata.

Le indicazioni per i cittadini Ai cittadini interessati dai lavori viene segnalato che, "a causa di variabili fisiologiche, i possibili sovraconsumi iniziali e le specifiche dotazioni impiantistiche degli edifici come, ad esempio, la presenza di autoclavi private, non è possibile stimare tempistiche esatte" per l'effettivo arrivo dell'acqua al rubinetto delle singole utenze. In ogni caso, gli esperti ribadiscono che "l'acqua non potrà essere ancora utilizzata per scopi alimentari, indicativamente fino a venerdì, quando la Asl ne avrà certificato la potabilità e darà il via libera". Restano comunque operativi sia il servizio di rifornimento continuo dedicato alle strutture sensibili (ospedali, cliniche, Rsa, istituti di pena) sia l'assistenza all'utenza tramite call center. Rimarranno, invece, chiuse anche oggi, nei comuni interessati dall'intervento, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i servizi per l'infanzia e i campus di Pescara e Chieti dell'università "D'Annunzio". Stop pure a musei pubblici, mercati coperti, mercato ittico all'ingrosso e impianti sportivi comunali. Approfondimento Fare la doccia tutti i giorni fa bene o male? Cosa dicono gli esperti

Le raccomandazioni L'Asl di Pescara, in virtù della segnalazione, ha diffuso un post su Facebook in cui precisa, ulteriormente, che "a seguito dei lavori sull’adduttrice 'Giardino' da parte di ACA e della conseguente interruzione dell’erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Pescara, in alcune zone l’erogazione sta progressivamente riprendendo". L'Asl pescarese ricorda che, a scopo cautelativo, "l’acqua NON deve essere considerata potabile fino a nuova comunicazione ufficiale della Asl, necessaria per consentire i controlli analitici". Dunque, viene ricordato di "non bere l’acqua del rubinetto, non usarla per cucinare, non lavare alimenti, non usarla per l’igiene orale e del viso, non preparare alimenti e bevande, non lavare con acqua del rubinetto stoviglie e superfici a contatto con alimenti". I campionamenti, viene ricordato ancora, "potranno iniziare solo dopo la normalizzazione del servizio di fornitura, cioè dopo il completo ripristino dell’erogazione, e saranno effettuati nel più breve tempo tecnico possibile". Anche per questo, "si raccomanda particolare attenzione nella preparazione di alimenti per neonati, anziani e persone fragili". Approfondimento Acqua, il paradosso italiano: prelievo record e razionamento