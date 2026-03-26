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Sabotiamo l'acqua che produciamo

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
Membri del team operativo dell'impianto di desalinizzazione dell'acqua finanziato dagli Emirati Arabi Uniti a Rafah, in Egitto, vicino al confine con la Striscia di Gaza

L’acqua, sempre più prodotta tramite desalinizzazione, diventa un nodo geopolitico vulnerabile. In Medio Oriente pochi impianti sostengono intere popolazioni: colpirli significa provocare crisi umanitarie. Da risorsa naturale a infrastruttura strategica, l’“oro blu” è ormai terreno di conflitto. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario

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