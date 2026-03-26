Sabotiamo l'acqua che produciamo

L’acqua, sempre più prodotta tramite desalinizzazione, diventa un nodo geopolitico vulnerabile. In Medio Oriente pochi impianti sostengono intere popolazioni: colpirli significa provocare crisi umanitarie. Da risorsa naturale a infrastruttura strategica, l’“oro blu” è ormai terreno di conflitto. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario