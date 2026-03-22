Le piogge record di questo inverno non bastano a mettere l'Italia al riparo dalla crisi idrica: lo afferma il Wwf Italia in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che ricorre oggi 22 marzo. L'inverno 2025‑2026 (dicembre‑febbraio), spiega l'associazione ambientalista, "ha mostrato un quadro climatico caratterizzato da precipitazioni abbondanti e con anomalie significative in molte aree dell'Europa occidentale e del Mediterraneo, inclusa l'Italia, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service. Le precipitazioni tra gennaio e febbraio 2026 sono state definite 'eccezionali' (nel bollettino ufficiale di Copernicus). Ciò non ha comunque risolto i problemi di scarsità idrica che affliggono il nostro Paese; ricordiamo che, secondo l'Ispra, in questi ultimi decenni la disponibilità d'acqua nel nostro Paese si è ridotta del 19%".

Wwf: "Serve pianificazione attenta e aggiornata"

"In questo scenario, la gestione dell'acqua non può più essere frammentaria o reattiva o basata su interventi emergenziali gestiti da Commissari straordinari (alla Siccità, al dissesto idrogeologico, alla depurazione...)", afferma Eva Alessi, responsabile Sostenibilità Wwf Italia. "La risposta deve essere una pianificazione attenta e basata su aggiornati bilanci idrici che devono essere redatti dalle Autorità di bacino e deve includere la protezione e il ripristino del capitale idrico naturale, come zone umide, piane alluvionali, foreste e aree di ricarica delle falde, che fungono da sistemi naturali di stoccaggio e regolazione del ciclo dell'acqua. È necessario ripensare i modelli agricoli ad alta intensità idrica e occorre sviluppare infrastrutture resilienti, tecnologie di trattamento e riuso delle acque, digitalizzazione delle reti idriche e politiche di gestione che riconoscano l'acqua come un bene comune strategico, non più scontato", è il commento di Andrea Agapito Lodovici, responsabile Acque Wwf Italia. Accanto all'adattamento, è indispensabile rafforzare le attività di mitigazione della crisi climatica, precisa il Wwf, abbattendo rapidamente le emissioni di gas serra e abbandonando i combustibili fossili.