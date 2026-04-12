In apertura dei giornali, il braccio di ferro tra Usa e Iran su Hormuz. Trump: "Sminiamo lo Stretto". In attesa dei negoziati a Washington sul Libano, Israele bombarda Beirut. Il Papa alla Veglia per la pace: "Basta con la guerra, basta con l'idolatria di sé stessi e del denaro. Serve argine al delirio di onnipotenza". Elezioni in Ungheria, Magyar sfida Orban