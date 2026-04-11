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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24

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Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i negoziati fra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Spazio anche all’allarme carburante per i voli. Poi la politica con l’incontro fra Tajani e la famiglia Berlusconi e le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis. Spazio anche alle elezioni in Ungheria

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