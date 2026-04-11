Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 aprile: la rassegna stampa

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i negoziati fra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Spazio anche all’allarme carburante per i voli. Poi la politica con l’incontro fra Tajani e la famiglia Berlusconi e le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis. Spazio anche alle elezioni in Ungheria