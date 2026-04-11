Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i negoziati fra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Spazio anche all’allarme carburante per i voli. Poi la politica con l’incontro fra Tajani e la famiglia Berlusconi e le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis. Spazio anche alle elezioni in Ungheria
- Apertura con titolo "Negoziati al via tra le minacce". I colloqui tra Usa e Iran in Pakistan. Trump: se va male userò armi più potenti. Israele non ferma i raid su Beirut. Costo dell'energia, l'inflazione negli Stati Uniti sale al 3,3%. Spazio anche alla politica con Tajani e Salis e allo sport con un'intervista a Pio Esposito.
- Apertura con titolo "Aerei, stop più vicino". Allarme degli scali europei sul carburante: "Voli a rischio se Hormuz non riapre entro tre settimane". Usa-Iran, via al negoziato in Pakistan tra tensione e minacce. Trump: senza intesa pronti a nuovi raid.
- Apertura con titolo "Voli, incubo carburanti. "A terra in 3 settimane". Iran-Usa, oggi il summit in Pakistan. Trump: sbloccate Hormuz o bombardo. Spazio anche al voto in Ungheria: "Budapest primavera rock", l'urlo di 150mila giovani ungheresi al concerto anti-Orban alla vigilia delle elezioni.
- Apertura con titolo "Hormuz, corsa contro il tempo". Usa-Iran, al via i colloqui/trattativa e minacce. Aeroporti Ue in allarme: carburante solo per 3 settimane. I mercati credono alla riapertura parziale a maggio. Trump: pronti a usare armi più potenti. Il Papa: non è cristiano chi lancia bombe. Spazio anche a "Cerciello, condanna definitiva. 11 anni per Hjorth: va in cella".
- Apertura con titolo "Lo scudetto fa crac". Lautaro ancora ko, è campionato a ostacoli. Saltate da Inter e Napoli 229 giornate per infortunio. Chivu domani a Como chiede la spinta ai senatori Barella, Calha e Thuram. Poi la semifinale all'Atp di Monte-Carlo fra Sinner e Zverev e lo scontro fra Ranieri e Gasperini.
- Apertura con titolo "Ranieri-Gasp, lo strappo". Tripletta di Malen: 3-0 al Pisa. Claudio, che bordate al tecnico. "Tutti gli acquisti sono stati concordati. Pronto a lasciare". Intervista a Zielinski: "Chivu mi ha capito".
- Apertura con titolo "Meritatevi la Juve". Spalletti s'è guadagnato il rinnovo, ora tocca ai giocatori. Stasera a Bergamo con l'Atalanta per lo scatto Champions. Poi l'Atp di Monte-Carlo, oggi le semifinali: "Sinner e Alcaraz di corsa verso la resa dei conti".
- Apertura con titolo "Hannoun & soci: Compriamo casa con le offerte per i bimbi di Gaza". Le intercettazioni del suo uomo: "Budget di 170mila euro, nessuno usa denaro suo". Spazio anche alla sindaca di Genova Silvia Salis: "Fa partire la sfida a Meloni con il piede (nudo) sbagliato).
- Apertura con titolo "Schock energetico, l'inflazione Usa vola ai massimi da due anni (+3,3%). Poi i negoziati fra Usa e Iran in Pakistan. Spazio anche a "Irlanda, rivolta nelle strade contro il caro benzina".
- "Partono i negoziati Usa-Iran. Trump minaccia, Bibi spara". Poi "Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio". L'"igienista dentale" di B. doveva scontare 3 anni e 11 mesi, solo ai servizi sociali. Non farà neppure quelli: "Esigenze familiari".
- Apertura con titolo "Tentato Vespicidio". Tutta la verità sulla lite in tv con Provenzano. Dietro le quinte di Porta a Porta. La provocazione del deputato dem al conduttore: dovresti sedere con quelli di destra. A sinistra si sentono già al governo e lanciano segnali sulla Rai. Poi "Schiaffo a Elly: la Salis prova a scalare il Pd".
- Apertura con titolo "Allerta carburante: Voli a rischio. Iran e Usa duellano sulla tregua". Spazio anche alle nomine: "Meloni e Palantir. Così è stato silurato Cingolani".
- Apertura con titolo "Senza bavaglio, senza paura". Manifestazione il 25 aprile per l'informazione promossa dai Radicali che scrivono una lettera aperta a Mattarella: autonomia a rischio. Calderone: "L'anti Slapp non è risolutiva", Fina: "La libertà soffoca".
- Nell'edizione del weekend "Il filo spezzato con Draghi, la classe dirigente rimossa, la continuità e i vinti. Cosa ci dicono le nomine meloniane, con arietta di fine regime". Spazio anche alle elezioni in Ungheria, all'incontro fra Macron e il Papa e alla politica interna.
- Apertura con titolo "Campo largo, Salis si candida. Cala il gelo di Schlein e Conte". La sindaca di Genova si propone come l'anti-Meloni: "Ma solo se mi chiamano". Reazioni irritate dagli altri leader di sinistra. I Berlusconi: "Fiducia a Tajani". Spazio anche ai negoziati in Pakistan e alla semifinale fra Sinner e Zverev.
- Apertura con titolo "Il fondo del barile". Esplode il prezzo del greggio "reale": Hormuz bloccato, petro-monarchie del Golfo acciaccate, il petrolio fisico ormai costa una volta e mezza quello finanziario. Affari d'oro per i petrolieri americani e aeroporti europei senza benzina. Oggi il negoziato, ma la crisi morde. Poi "Blocco navale, ecco il testo di legge". La destra rilancia le misure anti-Ong. La norma in Parlamento dopo il discorso della premier.