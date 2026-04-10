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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 aprile: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo "scontro" tra governo e opposizioni. Da un lato, la premier Meloni che assicura: "Io non scappo, vado avanti". Dall'altro, Schlein che accusa di "aver buttato 4 anni". Spazio anche alla situazione in Medio Oriente, con il pressing degli Usa su Israele per fermare i raid su Beirut e Netanyahu che apre ai negoziati con il Libano

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