Frana in Molise: riaperta la linea ferroviaria adriatica

Riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, "è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi". Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea - fa sapere Trenitalia - "il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni".

Stanziati 50 milioni per emergenza maltempo Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato oggi la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Per i primi interventi urgenti è stato disposto uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, così ripartito: 15 milioni per l'Abruzzo, 5 milioni per la Basilicata, 20 milioni per il Molise e 10 milioni per la Puglia. Le risorse sono destinate a garantire le misure più immediate e prioritarie di assistenza e soccorso.