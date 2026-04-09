Molise, le immagini della frana di Petacciato dal drone

Lavori in corso per il ripristino totale delle strade e delle ferrovie danneggiate. Alcuni tratti di autostrada e di statale sono stati riaperti, come si legge in una nota di Anas, grazie a "un intenso lavoro tecnico e operativo svolto da Anas per il ripristino della sede stradale, la regolarizzazione del piano viabile e la messa in sicurezza della circolazione"

Il maltempo in Molise ha portato alla riattivazione della storica frana a Petacciato, nella parte sud della regione. La frana, con un fronte lungo oltre 4 km, ha bloccato l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea ferroviaria "Adriatica", tra Vasto e Termoli. Le immagini girate con il drone mostrano crepe nelle strade e i lavori in corso per il ripristino delle carreggiate e delle linee ferroviarie.

Riaperti tratti di strada

Riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso di Petacciato, in Molise. La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia. Riaperti al traffico anche i tratti della statale 709 Tangenziale di Termoli, della statale 16 Adriatica e della statale 157 precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento franoso in località Petacciato, in provincia di Campobasso. "La riapertura - come si legge in una nota di Anas - è stata possibile al termine di un intenso lavoro tecnico e operativo svolto da Anas per il ripristino della sede stradale, la regolarizzazione del piano viabile e la messa in sicurezza della circolazione".